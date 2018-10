Manifestaciones toman las calles en varias ciudades



10/10/2018 - 12:20:02

La Paz.- Las marchas por el Día de la Democracia han tomado al menos 4 ciudades donde afines al gobierno y defensores del 21F realizan sus protestas y apoyos a la candidatura de Evo Morales



Los primeros en salir a las calles fueron los grupos que reclaman el respeto del voto del 21F y que consideran que la democracia se encuentra en peligro si no se respeta el voto ciudadano.



En La Paz y Cochabamba instalaron bloqueos desde las 06.00. En Santa Cruz, en instalaciones del Comité Cívico, comenzaron a organizar una marcha que recorrerá desde la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de Septiembre.



En la ciudad sede del Gobierno, hasta las 07.00 se reportaron bloqueos en la céntrica plaza del Estudiante, en el Prado, en la calle 23 de Achumani, en el ingreso a Bolognia, en Irpavi, en Koani, Mallasilla y la avenida Costanera.



El presidente Evo Morales se sumó a la marcha por el "Día de la Democracia" organizada por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la plataforma de organizaciones sociales que respaldan al Gobierno, y encabeza esa multitudinaria movilización que desciende de El Alto para llegar a plaza de San Francisco.



"Por supuesto (hay que festejar el Día la Democracia), el sindicalismo boliviano y la fuerzas sociales recuperaron la democracia , los únicos que tienen derecho a hablar de democracia son los sindicalistas", dijo Morales antes de sumarse a la columna.



A media mañana, el paro convocado por los colectivos ciudadanos se sintió parcialmente en Cochabamba. Desde la madrugada algunas calles de la zona norte como el cruce de Cala Cala, la avenida América y la Recoleta amanecieron bloqueadas por ciudadanos del colectivo del 21F.



En el centro de la ciudad en la avenida Aniceto Arce y Papa Paulo también se registraron algunos puntos de protesta. La Policía se replegó a estas zonas para garantizar la circulación. En el intento de desbloquear las vías se registraron inicidentes con protestantes.



“No, no, no, no me da la gana, vivir en dictadura como la venezolana” fue uno de los estribillos coreados hoy en Sucre, en la masiva marcha convocada por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), en coordinación con la Central Obrera Departamental (COD), que pidió el respeto a la democracia y rechazó toda forma de dictadura.



La multitudinaria movilización partió de la zona de El Reloj y recorrió varias calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 25 de Mayo, donde se instaló un mitin en el que dirigentes cívicos declararon a Evo Morales “persona no grata” por haber “vendido Incahuasi”.



En Tarija, en el Día de la Democracia se realizaron dos actos paralelos. Los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunieron a primera hora en la Parada del Norte y otra en la Parada del Chaco para marchar hasta la plaza Luis de Fuentes y Vargas. Mientras que los miembros del Comité Cívico Departamental y afines a la institución se concentrarán a las 17.00 horas en el frontis de la iglesia de La Loma de San Juan y también marcharán hacia el centro de la ciudad. Ambos grupos pedirán respeto a la democracia desde sus posturas.



En Oruro y Potosí se prevén marchas para esta tarde, para lo cual los impulsores del 21F han estado organizando durante la mañana las acciones a seguir.



De esta manera, las principales ciudades de Bolivia fueron tomadas por defensores del 21F y por organizaciones afines al MAS.