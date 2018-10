Piñera le responde a Morales tras carta y pide que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre soberanía



10/10/2018

La Tercera.- Tras reunirse con la canciller alemana, Ángela Merkel, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la carta enviada por su homólogo boliviano, Evo Morales, en donde insta a “reiniciar el diálogo” tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se decretó que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacifico a Bolivia.



El Mandatario, tal como adelantó durante la mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, precisó que aún no han recibido la misiva, pero que cuando llegue “la vamos a leer con atención”.



Junto con ello, Piñera recalcó que “es muy importante que Bolivia comprenda bien el significado de este fallo” y reiteró que “Chile siempre ha tenido y va a seguir teniendo una actitud de diálogo con todos los países vecinos y muy especialmente con los países vecinos”.

Respecto al llamado de Bolivia a “reiniciar el diálogo”, el Presidente indicó que primero se deben cumplir “algunas condiciones básicas”. Primero -señaló Piñera en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana- que La Paz debe respetar el Tratado de 1904 que fijó los límites entre Chile y Bolivia. Segundo, que se “comprenda el verdadero significado y que se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia” y, finalmente que “Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena”. “En esas condiciones, por supuesto que vamos a dialogar con Bolivia los temas del futuro”, puntualizó el Mandatario.



Durante la mañana, el canciller Ampuero advirtió al mandatario paceño que el fallo de La Haya es “inapelable” y que en el veredicto de la Corte “están las condiciones establecidas para los dos países” para continuar el diálogo.



Morales en la víspera señaló que su gobierno expresaba su “respeto” por la resolución de la Corte y recalcó uno de los párrafos de la sentencia -el que señala que “la conclusión de la corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo”- representaba una invocación a las partes a reanudar las conversaciones. “Dando cumplimiento al fallo de la corte, el Estado Plurinacional de Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia y todos aquellos referentes a una relación de buena vecindad y que han sido reconocidos por ambas partes como de interés mutuo”, dijo Morales en una conferencia de prensa.