Cómo es Pixel 3, el nuevo celular de Google, y cómo se compara con el iPhone XS de Apple



10/10/2018 - 10:47:42

BBC.- Un gran escándalo por la filtración de datos de miles de usuarios en Google+ no ha impedido que el gigante tecnológico estadounidense lanzara justo un día después uno de sus celulares más innovadores hasta la fecha.



La presentación de los nuevos dispositivos Pixel 3 y Pixel 3XL (éste último tiene una pantalla mayor) tuvo lugar este martes y, según la compañía, son la combinación perfecta de inteligencia artificial, software y hardware.



Algunos analistas aseguran que el nuevo teléfono de Google es el que mejor puede competir con su eterno rival en la alta gama, Apple, gracias a su diseño y novedades internas.



Pero ¿cómo se compara la tercera generación de Pixel con el último iPhone?





La empresa dice que no es necesario colocar más de una cámara en la parte trasera del dispositivo, algo que sí ofrecen los teléfonos de Apple.



En cambio, la compañía de Cupertino asegura en su sitio web que el sistema de cámara dual del iPhone XS "sonríe a la nueva era de la fotografía".



Una ventaja de tener más lentes es que cada una de ellas puede ofrecer una distancia focal diferente, lo cual permite usar el zoom óptico sin perder demasiada calidad. Google espera lograr eso con un único zoom digital de mayor calidad.





El equipo de Pixel espera que otras de las herramientas fotográficas que ofrece Pixel 3 llamen la atención.



Una de ellas es la lente de gran angular que posibilita los selfies en grupo sin necesidad de un palo para selfies. El software se aplica automáticamente para corregir la distorsión de las imágenes.



Además, la empresa integró un modo fotográfico llamado Night Sight (vista nocturna), que promete una mejora en fotos con poca luz sin necesidad de usar flash. Funciona gracias al aprendizaje automático, que permite agregar color.





Muchos de los beneficios de los nuevos celulares Pixel tienen que ver con que usan la última versión de Android, lo cual les permite integrar más fácilmente servicios de Google como el asistente virtual.



El presidente ejecutivo de Google, Mario Queiroz, dice que la empresa ha buscado deliberadamente soluciones basadas en software (sistema operativo).



"Puedes forzar tu camino a la funcionalidad introduciendo un montón de hardware [los elementos tangibles]. Pero eso puede hacer que tu teléfono sea más costoso", explicó.



Un ejemplo son los algoritmos que le permiten a Pixel 3 tomar fotos en el momento más adecuado, por ejemplo, cuando el sujeto está sonriendo o tiene los ojos abiertos.





Un experto sugiere que ese enfoque podría ser contraproducente.



"A pesar de que Google ya ha demostrado que tener una sola lente que ofrece un rendimiento excepcional puede ser rentable, para el consumidor que no tenga esa información existe la suposición natural de que dos lentes es mejor, y que tres es espectacular", le dijo a la Ben Wood, de la consultora CCS Insight.



Además, no cuenta con reconocimiento facial, una de las tecnologías que más se están desarrollando hasta la fecha.

El diseño



Uno de los puntos fuertes de Apple es el diseño de sus productos.



Sin embargo, muchos dijeron que no innovó mucho en ese sentido con su último iPhone: tan solo agrega una variante de color. Pero tal vez no le haga falta porque tiene éxito.



En cuanto a Google, ha apostado por seguir las líneas del Pixel 2, aunque esta vez ha añadido cristal, un material por el que Apple lleva apostando al menos dos años.





El precio mínimo de Pixel 3 son US$799, algo más que el iPhone XR (US$749) y menos que el XS más económico (US$999).



El Pixel 3 XL se vende por US$899, algo más que el Galaxy Note 9 de Samsung.



Los teléfonos se lanzarán en Estados Unidos la semana que viene.





Una analista de la industria dice que una de las motivaciones de Google a la hora de ofrecer el Pixel 3 y su versión más grande, Pixel 3XL, fue dar a conocer "lo mejor de Google", ahora que tal vez le resulte más difícil transmitir el mensaje.



"La propuesta de valor de Pixel no es solo el hardware, sin toda la experiencia Google", le contó a la BBC Carolina Milanesi, de la consultora Creative Strategies.



Pero a pesar de las críticas positivas en modelos anteriores, los Pixel son productos nicho.



Según la firma de investigación de mercado IDC, Google alcanzó una cuota máxima de solo el 0,53% en el último trimestre de 2017. Desde entonces, ha caído al 0,14%,



Apple, en cambio, se mantuvo a la cabeza. Su iPhone X fue el más vendido cada semana desde que salió a la venta, aunque es posible que las ventas del XS no sean descomunales. La compañía de la manzana está logrando mantenerse a la cabeza pese a vender menos iPhones.