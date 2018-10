Hallan en Egipto una tumba del guardián secreto y único amigo de un faraón



10/10/2018 - 10:36:35

Actualidad.- La expedición del Instituto Checo de Egiptología anunció el pasado 2 de octubre el descubrimiento de un gran complejo funerario de un confidente real y sacerdote con títulos como "guardián secreto" y "único amigo" de un faraón.

Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University



Los restos de Kaires yacen en un lugar privilegiado cerca de pirámide de Abusir, en Egipto. Este sitio de entierro, con una superficie de 500 metros cuadrados, fue reservado para las personas importantes en Egipto hace más de 4.000 años. Aunque varias pistas indican que la figura de Kaires fue clave, los arqueólogos todavía no saben a qué faraón sirvió.

La cámara funeraria de Kaires ya había sido saqueada en la antigüedad, pero se conservó delante del sarcófago de piedra caliza su estatua de granito con sus títulos escritos en ella. Según relató Miroslav Bárta, director del Instituto de Egiptología, a Radio Praha, "los ladrones destruyeron completamente la momia de Kaires".

En el sitio arqueológico también fue hallada una capilla pavimentada con bloques de basalto, roca cuyo uso fue un privilegio exclusivo de los faraones. Por lo tanto, la presencia de este material es una evidencia más del estatus excepcional del ocupante de la tumba.

La tumba de Kaires, que data de los siglos XXV y XXIV antes de Cristo, se encuentra en un área donde yacen solo los restos de los miembros de la familia real y los más altos dignatarios.

Estos son algunos de los títulos de Kaires, según las inscripciones:



Único amigo (del faraón)

Supervisor de todas las obras del faraón

Guardián secreto de la Casa de la Mañana (lugar adonde iba el faraón por las mañanas a desayunar y vestirse)

Administrador del Palacio Real

Primero en la Casa de la Vida (una institución donde los egipcios almacenaban textos que contenían sus conocimientos y tratados religioso-filosóficos)

Inspector de los sacerdotes que sirven en los complejos piramidales de los faraones Sahure y Neferirkare

Sacerdote de la diosa Hathor

Custodio de los dos tronos (del sur y norte de Egipto).



Los títulos de Kaires lo ubican al nivel de los visires, es decir primeros ministros, de la época. "A pesar de que la expedición aún se está llevando a cabo y el análisis final de todos los datos e información recopilados tomará mucho más tiempo, se puede decir, incluso en esta etapa de las obras, que este es un descubrimiento único de una tumba de una figura excepcional de la historia de Egipto del tercer milenio antes de Cristo", concluye el comunicado del Instituto.