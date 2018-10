Estrella de televisión se hace un tatuaje gigante y sufre burlas por una mala traducción



10/10/2018 - 10:33:50

Actualidad.- La estrella de la televisión turca Naz Mila, originaria de Azerbaiyán, decidió realizarse un tatuaje de gran tamaño con una frase en inglés, pero por culpa de una mala traducción ha tenido que sufrir burlas en las redes sociales.



El domingo pasado, la mujer, de 26 años, que se hizo famosa por un programa de televisión en el que solteros buscan esposas y ahora tiene más de 860.000 seguidores en Instagram, publicó una foto en la que posa orgullosa mostrando la obra del tatuador, que empieza bajo su pecho y se extiende por el costado derecho de su cuerpo hasta la rodilla.



Sin embargo, los internautas observaron que en la frase que ahora adorna el cuerpo de la joven se cometió un error mientras se traducía al inglés. En el tatuaje se puede leer "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" ("Puedo juzgar un único dios con mis errores y errores", en español), lo cual tiene poco sentido.



Aparentemente, el objetivo era escribir "Only God can judge my mistakes and truths" ("Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades"), un popular dicho en el país turco.



Los usuarios no tardaron en reaccionar y en comentar el curioso fallo. Un usuario de Twitter hasta propuso una variación más disparatada de la frase original. "Only judge can god me" ("Solo juez puede divinizarme"), escribió con sorna.