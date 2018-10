Parlamento venezolano rinde homenaje a concejal Fernando Albán



10/10/2018 - 09:14:05

VOA.- La opositora Asamblea Nacional venezolana homenajeó el martes a un concejal que, según las autoridades, se suicidó al saltar de un décimo piso en un organismo de inteligencia del gobierno, Sebin, donde estaba detenido, pero su partido afirma que fue asesinado.



El ataúd del legislador municipal Fernando Albán, de 56 años, fue colocado en el jardín interno del Parlamento y cubierto con la tricolor bandera de Venezuela, mientras grupos de diputados opositores hacían guardia al pie del féretro.



Personas pasaban una a una junto al ataúd de Albán, adornado también por su hermana con una foto del religioso concejal a la sombra de Jesucristo.

Asamblea Nacional se despide del concejal Fernando Albán

The code has been copied to your clipboard.

width px height px



Comparta en Facebook

Comparta en Twitter



The URL has been copied to your clipboard



No media source currently available

0:00 0:00:39

0:00

Descargar



"La dictadura mata a presos políticos", decía un cartel que sostenía durante el acto Lilian Tintori, esposa del líder político opositor Leopoldo López, quien sigue bajo arresto domiciliario tras años en una prisión militar.



Miembros de Primero Justicia dijeron que el arresto del concejal se debió a recientes denuncias de violaciones de los derechos humanos en Venezuela que hizo recientemente en reuniones en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU.



El concejal fue detenido el 5 de octubre, al llegar al país de una visita a su esposa y dos hijos que viven en Estados Unidos, por su presunta participación en la explosión -en agosto- de dos drones durante un desfile militar encabezado por el presidente Nicolás Maduro, informó el lunes el ministro del Interior, Néstor Reverol.



Reverol agregó que Albán estaba en la sala de espera en el piso 10 de la sede de la agencia nacional de inteligencia (Sebin) cuando saltó por una ventana.



La versión del ministro difiere de la del fiscal general, Tarek Saab, quien dijo en declaraciones televisadas que Albán había pedido usar un baño y saltó de allí.



La Asamblea Nacional realizó una sesión parlamentaria en honor al concejal, el primero de varios actos antes del sepelio previsto para el miércoles, al que fueron invitados representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.



El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, señaló que "se traspasaron los límites de la violación de los derechos humanos en el país" con la muerte del concejal en manos del servicio de inteligencia del gobierno.



"Únicamente el régimen de Maduro es el responsable del asesinato de Fernando Albán", indicó la diputada Delsa Solórzano, del partido Un Nuevo Tiempo.

Abogados del concejal venezolano Fernando Albán niegan versión oficial de su muerte

The code has been copied to your clipboard.

width px height px



Comparta en Facebook

Comparta en Twitter



The URL has been copied to your clipboard



No media source currently available

0:00 0:00:38

0:00

Descargar



La legisladora, una abogada que acompaña casos de estudiantes, políticos y activistas detenidos, dijo que ningún arrestado puede ir solo al baño y por el contrario siempre van escoltados, en recintos que suelen tener ventanas selladas por las autoridades, y de allí las dudas en torno al caso.



Joel García, uno de los abogados defensores de Albán, explicó a periodistas en la Asamblea que la autopsia hecha en la morgue nacional dio cuenta de traumatismos severos en el cráneo, tórax, la cadera y "caída de altura". Pero apuntó que horas antes del suceso, encontró calmado al concejal detenido.



El excandidato presidencial Henrique Capriles, del mismo partido que Albán, Primero Justicia, dijo que el concejal "no se suicidó. La familia de Fernando y nosotros los compañeros tenemos el derecho de exigir una investigación".



En una resolución aprobada después de la sesión, responsabilizan directamente al presidente Nicolás Maduro por la muerte de Albán y piden al gobierno permitir la entrada al país de expertos internacionales designados por la OEA o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que investiguen.



Maduro no se ha pronunciado sobre la muerte del concejal.



La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el servicio diplomático de la Unión Europea y la embajada de Estados Unidos en Caracas solicitaron el martes una investigación independiente sobre la muerte de Albán.



En Ginebra, la portavoz de derechos humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, dijo que "entendemos que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió exactamente" con el concejal. "De hecho, pedimos una investigación transparente e independiente para aclarar las circunstancias de su muerte", señaló la funcionaria en una conferencia de prensa.