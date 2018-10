Huracán Michael con categoría 4, a pocas horas de impactar Florida



10/10/2018 - 09:10:25

VOA.- El huracán Michael es una tormenta extremadamente peligrosa tras alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en su paso hacia Florida, donde impactaría al mediodía del miércoles por la zona conocida como "Panhandle", informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).



Michael se movía en la madrugada del miércoles hacia el norte a unas 13 millas por hora (20 km/h) y vientos de 140 millas por hora (220 km/h). Continuará girando al noroeste en las próximas horas.



Unas 500.000 personas estaban bajo órdenes de evacuación y avisos temprano el miércoles.



Los vientos de fuerza huracanada podían sentirse en un radio de hasta 72 kilómetros (45 millas) desde el ojo, mientras que los de tormenta tropical llegaban hasta 281 kilómetros (175 millas) de distancia.



"Se espera que los vientos con fuerza de huracán se extiendan bien hacia el interior sobre partes del Panhandle de Florida y partes del sureste de Alabama y el suroeste de Georgia a medida que Michael se desplaza hacia el interior, donde están vigentes los avisos de huracán", indicó el CNH.



EL CNH informó también que Michael podría fortalecerse aún más antes de tocar tierra y se iría debilitando en la medida que cruce el sureste de EE.UU.



"Además de la marejada ciclónica que amenaza la vida y los impactos del viento, se esperan fuertes lluvias en una gran parte del sureste de EE. UU. al paso de Michael. Se espera que estas fuertes lluvias se extiendan bien hacia el interior", advirtió el CNH.



El CNH informó que algunas áreas podrían ver hasta 13 pies (4 metros) de marejada ciclónica y 12 pulgadas (30 centímetros) de lluvia.



Es probable que la tormenta deje caer enormes cantidades de lluvia sobre Florida, Alabama, Georgia y las Carolinas, que aún se están recuperando de una grave inundación del mes pasado a raíz del huracán Florence. Se pronostican hasta 300 milímetros de lluvia en algunas áreas.



"Esta es una tormenta que va a ser potencialmente mortal de muchas maneras", dijo Bo Patterson, alcalde de Port St. Joe en Florida, cuya pequeña ciudad frente al mar se encuentra directamente en el camino de la tormenta.



El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que espera que Michael sea "la tormenta más letal y destructiva en toda la región".

Insisten en evacuaciones



Las autoridades de Florida dijeron que unas 375.000 personas tienen orden de evacuar la costa del Golfo de México. La medida abarca 22 condados desde el Panhandle hasta el centro norte del estado.



El gobernador Scott instó a los residentes a que se vayan si las autoridades locales les piden que lo hagan.



"ESTA ES SU ÚLTIMA OPORTUNIDAD de evacuar antes de que las condiciones empiecen a deteriorarse en las próximas horas", dijo Scott temprano el miércoles en Twitter.



Scott hizo la advertencia también el martes, cuando informó que al menos 50 familias en la isla St. George han decidido quedarse a enfrentar el meteoro. St. George Island es una conocida comunidad de playa en una isla de barrera cerca de Apalachicola.



"No puedes esconderte de la marejada de la tormenta", dijo Scott. "Esta tormenta es mortal. No te arriesgues ”.



El alguacil del condado Franklin, A.J. Smith, dijo que sus oficiales fueron de puerta en puerta en algunos lugares a lo largo de la costa para instar a las personas a evacuar.



Las autoridades de Florida dijeron el martes que hasta ese momento cerca de 900 personas han llegado a 25 albergues en el Panhandle y en el centro-norte de Florida, mientras se espera que Michael llegue a tierra alrededor del mediodía del miércoles cerca de las playas de Panamá City.



Refugios



Los refugios en un condado costero de Florida no fuerona biertos porque se consideran fiables solo hasta un huracán de categoría 2.



Varias personas fueron trasladadas en furgoneta el martes del condado Wakulla al condado Leon, al norte, donde se encuentra la capital del estado.



Annette Strickland fue una de las personas que llegó a una escuela secundaria de Tallahassee. La mujer de 75 años dijo que no le preocupaba tanto la inundación como los apagones después de la tormenta.



Estaba contenta de tener un lugar seguro para resistir el huracán, pero no estaba contenta de que su condado no pudiera proporcionarle refugio.



Comienza marejada ciclónica



Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes dijeron el martes que el huracán Michael ya había comenzado a empujar la marejada ciclónica hacia el Panhandle de Florida, horas antes de la llegada de la tormenta.



El jefe de la unidad de marejada ciclónica Jamie Rhome dijo que los niveles de agua en el Golfo de México eran "mucho más altos" de lo normal al mediodía del martes.



La Oficina del Sheriff de Okaloosa publicó imágenes en las redes sociales de agua entrando a los patios y debajo de los muelles de las casas frente al mar.



En el condado Bay, la oficina del alguacil publicó imágenes de una carretera inundada.



Rhome dijo que los datos de una estación de mareas en Apalachicola mostraron niveles de agua de 1.5 pies (50 centímetros) a 2 pies (60 centímetros) por encima de los niveles normales.



Agregó que la creciente inundará las zonas bajas, incluidas algunas carreteras que podrían estar siendo utilizadas para las evacuaciones.

Estados envían rescatistas



Un equipo de búsqueda y rescate de Tennessee fue desplegado en Florida antes de la llegada del huracán Michael.



El Departamento de Bomberos de Memphis dice que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias ha pedido a la Fuerza de Tarea de Tennessee Tipo 3 que se reporte a la Base de la Fuerza Aérea Eglin en el Panhandle de Florida.



El departamento dice que un equipo de 80 bomberos, médicos, ingenieros y cuidadores de perros se fueron el martes. El grupo de trabajo será responsable de los esfuerzos de búsqueda y rescate en aguas amplias y rápidas.



En Virginia, el equipo VA-TF1 de Búsqueda y Rescate Urbano basado en Fairfax viajó el martes por la mañana en respuesta al huracán Michael. El equipo de rescate acuático de 16 personas se dirigió al Golfo de México en previsión del impacto de la tormenta.



Al menos 120,000 personas a lo largo del Panhandle de Florida recibieron la orden de desalojar el martes.

Escuelas suspenden clases



Varias escuelas en todo el sur de EE.UU. han cerrado o planean cerrar antes del huracán Michael.



Muchas escuelas de Florida, incluida la Florida State University, cerraron el martes y anunciaron que permanecerán de esa manera hasta al menos el jueves.



El estado de Florida también invitó a estudiantes, profesores y personal fuera del campus a capear la tormenta en el edificio donde juegan sus equipos de baloncesto.



En el condado Bay, Florida, donde se ordenó la evacuación de 120,000 personas, el distrito escolar tuiteó que la decisión de cancelar la escuela no se tomó a la ligera, pero que muchas familias han prestado atención a las advertencias de huir.



En Alabama, la Universidad Troy y el Colegio Comunitario Wallace en la parte sureste del estado cancelaron las clases del miércoles.



Los medios de comunicación locales informan que varias universidades, así como escuelas públicas y privadas en el sur y centro de Georgia cerrarán hasta al menos el jueves.

Erosión en playas



El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que el huracán Michael probablemente causará la erosión de las playas a lo largo de las tres cuartas partes del Panhandle de Florida, eliminando la arena hasta las dunas.



La agencia dice que la erosión podría ser aún peor en aproximadamente una cuarta parte de las playas de arena blanca del Panhandle, particularmente en las áreas al este del ojo del meteoro, ya que una marejada ciclónica además de la marea alta puede traer olas de hasta 3 a 6 metros sobre la parte superior de la línea protectora de dunas.



La oceanógrafa de investigación de la agencia, Kara Doran, dice que se espera que la alturas de las olas en el Golfo de México alcance los 40 pies (12 metros). A medida que la tormenta se acerca a la costa, dice que esta agua fluirá sobre un lecho marino poco profundo y "abrumará a las dunas, que son relativamente bajas y estrechas".



En la ciudad costera de Cape San Blas, en el condado Gulf, los contratistas están sacando equipos para un proyecto de restauración de playas de larga planificación. El coordinador del proyecto, Warren Yeager, dijo al Pensacola News Journal que las carreteras y las líneas de alcantarillado podrían ser arrasadas.



Abastecimiento gasolina



La mayoría de las estaciones de servicio en el centro de Tallahassee no tienen gas. Eso incluye el Quick "N" Save donde el propietario Harin Desai protegía sus ventanas y recogía ramas de árboles sueltas alrededor de la tienda.



El martes dijo que no espera reabastecimiento pronto, porque las estaciones más cercanas a las autopistas interestatales tendrán prioridad.



Desai también se ha quedado sin agua y tiene solo cerca de dos docenas de bolsas de hielo, mientras personas llegan para comprar suministros de última hora.



Una de ellas es Shannon Sullivan, de 64 años, quien regresó a buscar hielo y cerveza después de haber comprado gasolina y agua el día anterior.



Shannon recuerda cómo los huracanes anteriores casuaron apagones en la capital de Florida, por lo que sabe lo que es posible con Michael.



Dice que espera muchos árboles caídos y otros problemas si el huracán se mantiene en camino para golpear a Tallahassee.