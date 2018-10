Dirigencia de Wilster molesta con Peña



10/10/2018 - 08:12:41

Opinión.- El vicepresidente Ejecutivo de Wilstermann, Renán Quiroga, señaló ayer, en contacto con EL LÍDER, que la dirigencia del club está “sorprendida y molesta” por la determinación del entrenador Álvaro Peña de brindarle al primer plantel seis días de receso por una “apuesta” que los jugadores le “ganaron” tras derrotar 0-3 a Blooming en Santa Cruz, el domingo por la fecha 14 del Campeonato Clausura.



“Nos enteramos por los medios directamente. Álvaro no nos consultó nada en ningún momento y eso nos molestó bastante porque él no puede tomar esas atribuciones, más allá de ser la cabeza del cuerpo técnico y el grupo de jugadores. Fue una decisión unilateral de su parte y tendremos que hablar de esto con él”, dijo Quiroga.



El directivo, además, manifestó que dicha medida “es una vergüenza” por las repercusiones generadas “a nivel nacional” por el hecho de que el Rojo va a llegar en desventaja respecto al resto de competidores del torneo.



“Esto ha provocado connotaciones muy negativas para la imagen de la institución en Bolivia. Todos están trabajando y nosotros estamos de vacaciones como si ya fuéramos campeones. Me da la sensación de que no hemos aprendido la lección de la Copa Sudamericana. Quedamos eliminados ante el Deportivo Cuenca de Ecuador por esto mismo: el excesivo receso. Espero que la historia no se repita en la parte final del torneo Clausura”.



Quiroga manifestó su reproche porque, desde su perspectiva, la dirigencia está realizando “un gran esfuerzo” para que el club “no tenga problemas” en ningún frente.



El miembro de la cúpula directiva del vigente campeón nacional acotó que siguen trabajando en las gestiones para iniciar la “demolición y posterior reconstrucción de la sede del club en la calle Ecuador y la adquisición de un terreno para un complejo de primer nivel”. La consigna es que ambas obras se encuentren encaminadas para el aniversario 69 del club, el 24 de noviembre.



Quiroga también le reclamó a Peña que las “multas de 100 dólares por kilo subido y 300 por faltar y/o llegar tarde a la reanudación de las prácticas del equipo”, fue un “acuerdo entre el cuerpo técnico y los jugadores”. “A los dirigentes no se nos dijo nada. Pero, la molestia no pasa tanto por el factor económico, sino, el deportivo. En el transcurso de la semana, hablaremos con Álvaro para aclarar estos temas, en coordinación con Ronald Rodríguez”, quien es el vicepresidente deportivo de Wilstermann.



Por último, Quiroga ponderó que Lucas Gaúcho tiene contrato con el club hasta 2020 y Serginho, hasta finales de 2019. La directiva negocia con los jugadores nacionales.