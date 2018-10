La U no para ni en el receso

10/10/2018 - 08:05:04

Correo del Sur.- Universitario vuelca la página de su amargo empate en casa ante Real Potosí y se concentra en su próximo rival, Royal Pari. El cuadro “docto” retornó a los entrenamientos y espera llegar con plantilla completa para la próxima fecha liguera.



El club capitalino trabajará con normalidad durante el receso liguero por los amistosos que disputará la selección boliviana este 13 y 16 de octubre en la fecha FIFA.



El equipo estudiantil sostuvo ayer una sesión de gimnasio en el coliseo Universitario y posteriormente terminó de entrenar la parte física en la cancha del ex Seminario.



Hoy, miércoles, se entrenará en doble turno tratando de aprovechar al máximo todos estos días de receso para trabajar en lo físico, técnico y táctico con miras al próximo encuentro.



El estratega Adrián Romero tiene la esperanza de llegar al partido ante el cruceño Royal Pari el 20 de octubre, con plantilla completa.



El delantero Carlos Vargas (ciática) todavía no está recuperado, Jorge Ayala (tendinitis de rodilla) probablemente hoy comience a moverse en la cancha y Leandro Maygua sigue en tratamiento de una distención a nivel de la rodilla.



“Esperemos que hasta el fin de semana podamos tener a todos disponibles para que la próxima semana, ya previo al partido con Royal Pari, podamos encarar con el plantel completo”, remarcó.



Sobre la situación contractual de Maygua, Romero espera que se llegue a un buen acuerdo para que el futbolista permanezca en el plantel. “Él viene todos los días a los entrenamientos, hoy mismo estaba recién acá y, bueno, también le impide entrenar la molestia que tiene su rodilla, así que él está acá con nosotros pero no puede realizar ninguna actividad física”, agregó.



El empate sin goles del domingo ante Real Potosí tocó un poco la parte anímica del plantel que llegaba de ganar a Destroyers y el objetivo era sumar de a tres en los cuatro partidos seguidos de local.



“Nosotros estamos un poco enojados por el partido porque queríamos ganar, pero vamos a tener este receso para mejorar, para hacer las cosas bien y tratar de sacar al equipo del último lugar”, dijo el zaguero central Jefferson Lopes.