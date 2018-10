Prevén temperaturas de hasta 39 grados para Tarija



10/10/2018 - 07:57:38

El País.- “Lo que estamos esperando son periodos largos de calor con presencia de masas de aire muy cálidas y estables”, anunció el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Tarija, Víctor Carrillo, a tiempo de recomendar a la población el uso de protectores solares, gorras y sombreros especialmente a partir del mediodía hasta las 14.00 horas.



Históricamente la temperatura más alta en el valle central de Tarija se registró en octubre de 2017, llegó a 39,7 grados, estuvo a tres décimas de llegar a los 40. Sin embargo, se prevé que en 2018 tanto las máximas como las mínimas se encuentren por encima de los promedios normales.



Esto es, en el primer caso los promedios normales van entre 24 y 26 grados, mientras que las mínimas se encuentran entre los 10 y 13 grados.



A diferencia de años anteriores, explicó, ahora se tienen periodos mucho más largos de calor y por el momento no se tiene previsto llegar a temperaturas como las del año pasado, pero sí estarán próximas a los 39 grados, pero que no es probable que se rompa el record.

Recomendó a la población tomar sus previsiones porque habrá variaciones en los grados de calor, en especial utilizar siempre protectores solares que puedan mitigar la radiación directa del sol y utilizar gorras y sombreros. Los periodos más críticos son entre las 12.00 y 14.00 horas.



Al momento

Durante estos días se presentan temperaturas muy cálidas prácticamente en todo el departamento y el valle central de Tarija no es la excepción, ayer la mínima llegó a los 13 grados y empezó a subir bruscamente hasta el mediodía, se esperaba una máxima de 34. En Villa Monte la máxima fue de 41 grados, mientras que en Bermejo y Yacuiba estaban entre los 38 y 39.



Además, por la noche se produjo el ingreso de un nuevo sistema de tormentas, lo cual ocasionará que nuevamente retornen las probabilidades de que se presenten precipitaciones pluviales en toda la región, en especial en el oriente de Bolivia.

Mientras que este sistema de tormentas nos afecte, anticipó que para hoy se esperan descensos de temperatura, un ambiente fresco por la tarde, la mínima será de 12 grados y la máxima 22.



Durante la semana las temperaturas máximas se presentarán bastante inestables, para el jueves tenderán a subir y el fin de semana se esperan probabilidades de lluvia y esto generará que se tenga un ambiente fresco.



Respecto al año pasado, contó que en septiembre de 2018 se tuvo periodos más largos de calor. Por ejemplo, entre el 18 hasta el 27 de este mes las temperaturas máximas estuvieron por encima de los 30 grados, mientras que al iniciar el octubre hubo presencia de calor, pero acompañado de un frente frío que provocó temperaturas relativamente bajas.



Anuncian campaña contra los mosquitos



A raíz de la época de calor y lluvia que se avecina, ayer el Servicio Departamental de salud (Sedes) inició la campaña de lucha contra los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, porque el municipio de Cercado ingresó en los rangos de notificación, anunció la directora de Epidemiología de esta entidad, Claudia Montenegro.

“Ahora que las temperaturas son más altas, corremos más riesgos porque tenemos al Aedes (mosquito) en nuestro entorno, por lo que se deben tomar acciones en Tarija, Lo que preocupa es que esto antes solo se daba en el Chaco, ahora ya tenemos casos en Cercado”, advirtió.



Por esta razón, para la implementación de la campaña se coordinó con otras instituciones como la Cruz Roja, que junto a personal del Sedes ingresarán barrio por barrio con un cronograma elaborado con el objetivo de concienciar a los vecinos sobre los peligros de la acumulación de agua lo que provoca la aparición de criaderos de mosquitos.



Recomendó a la población eliminar recipientes que puedan acumular agua, sacar la maleza de los patios, proteger las viviendas con mallas y usar mosquiteros, además de utilizar prendas de vestir de colores claros y mangas largas para evitar estar expuestos a las picaduras.