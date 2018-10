Fiscalía intentará enviar a la cárcel a Leyes con informe de custodios



10/10/2018 - 07:53:12

Los Tiempos.- El alcalde suspendido José María Leyes volverá a enfrentar la posibilidad ser detenido preventivamente el próximo 25 de marzo, debido a que el Ministerio Público solicitó la revocatoria de medidas cautelares por un presunto riesgo de obstaculización del trabajo de los custodios. Su defensa presentó un recurso de reposición para evitar esa audiencia y el Consejo de la Magistratura cambió a la juez que atendía el caso.



La Fiscalía solicitó la revocatoria de la detención domiciliaria, que el juez Fernando Pérez dispuso para el Alcalde el 21 de abril, por el caso Mochilas I. El pedido se basa en un informe de los custodios que da cuenta que el Alcalde cortó los servicios básicos y obstaculiza su trabajo.



Además, el comandante departamental de la Policía, Vladimir Pol, indicó que existe riesgo de fuga, por lo que se incrementó de dos a cinco custodios, lo que se asumió como un riesgo. Pol también dispuso el viernes bajar a cuatro los policías luego de denuncias de excesos que hizo Leyes.



Por su parte, la defensa del Alcalde considera que esta audiencia no debió señalarse, pues tres días antes se tiene la audiencia de apelación al rechazo de la modificación de medidas sustitutivas.



“Imagínese que el 22 digan que sí puede volver a trabajar y tres días después que debe ser recluido. No tiene sentido. Por eso, estamos planteando la reposición, un recurso que demuestra la contradicción”, explicó el abogado de Leyes, Humberto Trigo.



El abogado considera que la de la Fiscalía responde a temor. “Es posible que el Alcalde vuelva a trabajar y tienen miedo de eso. Nosotros hemos demostrado que eran los custodios quienes amedrentaban a Leyes”, agregó. Además, se encontró un informe en el que consta que el jefe de custodios tendría un proceso disciplinario.



Cambio de juez



El proceso de las mochilas ahora cuenta con un tercer juez. Marisol García fue cambiada por Iver Fernando Gonzales Casano. Las partes esperan que sea alguien especializado. “No afectaría en nada al debido proceso, mientras no exista una acefalía en el juzgado. Este caso es tan difícil y lo ideal es que el nuevo juez sea probo y conozca de memoria la Ley Safco y las normas”, dijo el abogado Dante Reyes.