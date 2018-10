Sebastián, el niño héroe que salvó a sus 4 hermanos



10/10/2018 - 07:51:10

El Día.- Sebastián Heredia Amaro (10) se convirtió ayer en el héroe de su familia al salvar a sus cuatro hermanitos de 2, 4, 7 y 9 años de morir abrasados por las llamas de un voraz incendio que consumió la vivienda de sus padres en su totalidad. Juan Jesús Sánchez Gutiérrez (29), padre de los menores, relató que a las 22:00 dejó a sus niños durmiendo y salió como de costumbre a recoger a su esposa Greisi Scarlet Amaro Espinoza (30) en dirección hacia el IC Norte.



Sánchez reconoció que se encontraban sin electricidad, y antes de salir de su domicilio ubicado en Palmar del Oratorio, optó por dejar encendida una vela que inicialmente intentó colocar arriba del ropero, pero temió casualmente porque se desate un incendio y la colocó en el piso de la sala, alejada de los artefactos. “No entiendo qué pudo haber pasado, si la vela estaba lejos de alcance de la ropa o cualquier objeto”, dijo el taxista.



Arriesgó su vida. El niño héroe contó que la tos y el llanto de su hermanita de 4 años, que le afectó la humareda, lo despertó cerca de la medianoche del lunes y se asustó. “Saqué primero a mi hermana menor, pero cuando intenté salir de la casa todo estaba con fuego y humo. Como pude logré ir a pedir auxilio a mi tía Serafina, que vive al lado. Luego entré por mis otros hermanos para sacarlos de la casa, porque todo estaba ardiendo, tenía miedo de morirme”, comentó el valiente estudiante del colegio Max Fernández Rojas. Ayer por la mañana, Sebastián se lamentaba no poder haber salvado a su perrito negro que murió calcinado en su perrera entre los escombros.



Momentos de desesperación. El taxista contó que recibió la llamada de su tía que le cuestionó si había dejado una vela encendida y le comunicó que su casa se encontraba en llamas. “Lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijos, en fin lo material uno puede recuperarlo, pero la vida no”, dijo Juan Jesús quien no dudó en apretar el acelerador para llegar a su vivienda. Cuando llegué la humareda era intensa y el fuego se descontroló por el viento y gracias a Dios los niños se encontraban junto a mi tía. La familia vivía en seis ambientes sobre la carretera principal, final Los Lotes, donde guardaban dos freezer, tres televisores, dos microondas, cocina, heladeras, ropa, útiles, roperos y cómodas. Además atendían una pequeña venta de abarrotes durante día que igual quedó consumida por el fuego.



Demoraron en llegar. Los afectados comentaron que los bomberos demoraron casi 45 minutos en llegar hasta la vivienda en llamas. Por la magnitud del hecho, un carro tuvo que reabastecerse de agua debido a que las llamas amenazaban con afectar una vivienda que se encontraba a escasos 5 metros. El jefe de Bomberos, José Aguilar, comentó que la vivienda afectada quedó inhabitable debido a que la concentración del calor afectó las paredes y el techo se vino abajo, quedando solo en escombros. "Gracias a Dios no se pudo lamentar daños personales, pero sí materiales de consideración", resaltó. Los afectados ayer pidieron ayuda a la población y habilitaron los números 69138838 y 69077389 debido a que quedaron con la ropa puesta. El concejal Jesús Cahuana, en una acción digna a imitar, se apersonó ayer a contactarse con los afectados y se comprometió en edificarle dos ambientes para que la pareja pueda vivir junto a sus cinco hijos. Momentáneamente, la familia se encuentra durmiendo en una habitación pequeña.