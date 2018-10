Morales califica de cínica y temeraria la demanda de Goni y Sánchez Berzaín contra victimas de octubre negro



09/10/2018 - 21:18:31

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales calificó el martes de "cínica y temeraria" la demanda que presentaron, ante la justicia de Estados Unidos, el exmandatario Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, contra las víctimas de "octubre negro", para exigir el resarcimiento de sus gastos legales por un juicio en su contra en el Estado de Florida, causa que aún sigue en proceso.



"Condenamos la acción cínica y temeraria de los asesinos y prófugos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que exigen indemnización a defensa de víctimas de Octubre Negro. Con sus manos manchadas de sangre, los masacradores ahora piden dinero a abogados de masacrados", escribió en su cuenta en Twitter.



Horas antes, el jurista norteamericano Thomas Becker aclaró que la reciente demanda de las exautoridades bolivianas está dirigida contra las víctimas de "octubre negro" y no para el equipo de abogados de estos últimos, como informaron en la víspera algunos medios.



Para Becker, las exautoridades y prófugos de la justicia boliviana pretenden forzar una demanda incompatible con la justicia de Estados Unidos y aclaró que el proceso instaurado por las víctimas para lograr una indemnización por la "masacre de octubre" sigue en marcha.



El lunes, el jurista boliviano Freddy Avalos explicó que esa demanda habría sido presentada contra 8 víctimas que instauraron un juicio a las exautoridades e indicó que aún no llegó una notificación oficial a las víctimas de octubre.



Explicó que a la fecha el dictamen de la justicia estadounidense, que favoreció en mayo a Sánchez de Lozada, fue apelado por lo que ninguna otra causa puede ser interpuesta hasta que exista un dictamen ejecutoriado.



En mayo, el juez James I. Cohn de la Florida revocó el fallo de un tribunal de ciudadanos estadounidenses que el 3 de abril encontró culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes fueron condenados a pagar una indemnización de 10 millones de dólares en compensación a los demandantes en un juicio civil inédito que se abrió en Estados Unidos.



Ese fallo fue apelado por la defensa de las víctimas de octubre negro, por lo que aún no existe sentencia ejecutoriada.