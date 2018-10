Asamblea Legislativa aprueba decreto de amnistía para Mesa y Quiroga



09/10/2018 - 17:37:39



La Paz, (ABI).- La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes sin apoyo de la oposición el decreto presidencial de amnistía para los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga por los casos Quiborax y Petrocontratos, respectivamente, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.



"La oposición en la Asamblea no apoyó un decreto que beneficia a Mesa y a Quiroga, ellos tendrán que explicar al país su posición, es contradictoria (la decisión de opositores) no tiene ni pies ni cabeza", dijo a los periodistas.



Luego de más de casi cinco horas de debate, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó la disposición remitida por el presidente Evo Morales, que significa un olvido de ambos procesos.



Montaño cuestionó a la oposición que en la plenaria demostró posturas "contradictorias" para rechazar ese decreto presidencial, que será elevado a rango de ley, al argumentar que la amnistía no debe ser para los casos en los que se cometieron daño económico al Estado.



"Resulta que en esta sesión de Asamblea la señora (Norma) Piérola y Rosemary Sandoval cuando dicen hay daño económico al Estado, ellas están asumiendo que el señor Mesa y Quiroga cometieron un daño económico al Estado", sustentó.



Dijo que la oposición demuestra tensión política y no quiere que Mesa sea amnistiado para que no pueda ser candidato en las elecciones generales de 2019.



"Al parecer hay graves tensiones en la oposición que no les permite generar acuerdos rumbo a las elecciones y se traduce en las razones contradictorias", señaló.



La titular de Diputados desmintió otro argumento de los opositores que apunta a que la amnistía presidencial solo se otorga a perseguidos políticos.



En ese marco, indicó que el presidente en 2012 a través de un decreto presidencial otorgó amnistía a 234 privados de libertad, en 2013 benefició a 1.736 y en 2016 a 468 personas.



"Todas esas personas no estaban (procesadas) por cuestiones políticas no sino estaban por delitos penales", aseveró.