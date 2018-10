Cambio de seña Jesús De Alva suena para animar el Miss Venezuela



09/10/2018 - 16:38:29

Notitarde.– Aunque no es nada seguro, Jesús De Alva suena para estar el 13 de diciembre animando el Miss Venezuela en lugar de Henrys Silva.



La información comenzó a sonar esta mañana, temprano en el canal de la colina, Venevisión. Al parecer luego de la presentación de las candidatas el pasado sábado, De Alva suena mejor para estar en la tarima.



El cambio de seña es también para dar también a Jesús De Alva como talento emergente. No sabemos si es más también por llamar la atención de las damas, ya que De Alva es considerado uno de los que más seguidoras tiene en la actualidad.



Henrys Silva que animó el año pasado el concurso, al parecer lo dejarían por fuera, mientras el chance sería para De Alva. La fuente instalada en los pasillos del canal dijo que el sábado hubo aplausos y críticas para Jesús De Alva. Pero que la producción le daría el chance al animador de Portada’s para estar en el magno evento.

Cuando el río suena piedras trae



La fuente nos indicó que hasta ahora la producción del Miss Venezuela quiere dar chance a gente nueva. Pese a la popularidad de Henrys Silva la producción le gustó más hecho por Jesús De Alva el sábado.



Venevisión se está jugando todo en la actualidad y piensa mover sus piezas para cerrar el año con la sintonía en la mano. La fuente dijo que hasta ahora en Venevisión, no hay nada seguro y podría cambiar todo a última hora.



Aplausos con crítica



Jesús De Alva el sábado fue vitoreado como también criticado en la presentación de las candidatas. Peri todo está por cambiar y podría recibir el ansiado chance para estar en la tarima del estudio 1 y animar el Miss Venezuela.



Ya Jesús De Alva tiene experiencia animando ya que ha estado al frente de varios concursos de mucha importancia.