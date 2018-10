Vicente Fernández hospitalizará al Potrillo sino deja la caña



09/10/2018 - 16:30:52

Notitarde.- Don Vicente Fernández tomará acciones contundentes contra su hijo “El Potrillo”, como una camisa de fuerza para que el artista deje por completo la adicción que está acabando con su carrera.



Alejandro quien hace dos meses dejó a una tripulación aterrada por su paranoico comportamiento, se ha negado en recibir atención médica especializada.



El padre de 78 años hace “duros esfuerzos” para sacar a su criatura del camino de la perdición. “Está acabando con su familia. El alcohol es un problema muy grave que tiene Alejandro”, confiesa el legendario actor y cantante, apreciado por la audiencia mexicana como “Chente”.



Tanto ha sido la preocupación de Vicente que, en varias ocasiones ha invertido una fortuna para viajar al continente asiático, con el objetivo de conocer centros de intoxicación.

Vicente viajó a Japón



Revisa folletos, entrevista hasta los curanderos de la India para ver si su hijo pródigo puede enderezar su destino.



Le propuso que se internara en Japón. La idea no fue bien recibida por el cantautor que cristalizó el tema: Me dediqué a perderte, quien se justifica de sus compromisos laborales, pues le teme a los médicos



Alejandro se le dificultad perder el gusto por las bebidas espirituosas. Siente un fuerte placer por el ron acompañado de cubos de hielo.



No puede subirse a la tarima sin estar bajos los efectos del alcohol. Los reporteros dedicados al espectáculos han fotografiado a esta estrella vomitando durante los conciertos. En los camerinos tiene una variedad de exóticas bebidas.



En los shows termina desgastado. Vicente cuando lo ve sin fuerzas, lamenta que uno de los frutos de su matrimonio, termine en un abismo sin salida.



Chente le comentó a Tvnotas que no descansará hasta ver como su hijo salga vencedor de esta enfermedad.