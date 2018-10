El actor que interpreta a Hulk es despedido por revelar el título de Los Vengadores 4



09/10/2018 - 16:26:46

Actualidad.- "Mark, estás despedido". Fueron las palabras de los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de la próxima película de la saga de "Los Vengadores" ("Avengers" en inglés ), luego de que el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, revelara el supuesto título oficial de la cinta.



Ruffalo filtró la noticia mientras era entrevistado por el periodista Jimmy Fallon, presentador del programa "The Tonight Show Starring". Sin embargo, antes de que el programa fuera emitido —el pasado 5 de octubre—, el actor le pidió a Fallon por Twitter que "cortara" el segmento de la revelación porque se trataba de algo "extraoficial" y lo podía "meter en problemas".







Fue entonces cuando los directores dieron a conocer su decisión en la red social, que de inmediato causó cientos de reacciones por parte de los fanáticos, a pesar de que lo que contó Ruffalo fue finalmente censurado en la emisión.







Incluso, el propio Mark respondió al mensaje de los hermanos Russo: "Chicos, ¿podemos hablar sobre esto?".



Por fortuna, y de acuerdo con varios medios estadounidenses, se trata de una broma que logró asustar a más de un internauta. De todas formas, esto no impidió que el usuario de Twitter Anton Volkov examinara el pitido de censura para lograr descubrir que lo que dijo Mark Ruffalo fue algo así como "El último vengador".





Si de alguna manera este título resulta cierto, sería una sorpresa, ya que no ha estado entre los numerosos rumores al respecto que han circulado en los últimos meses: "Avengers: Annihilation" y "Avengers: End Game". Por otro lado, las grabaciones de la película, que se estrenará en abril de 2019, ya han finalizado, hecho que garantiza la participación de Ruffalo encarnando al increíble héroe verde.