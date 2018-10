Demócratas presentará su propio candidato y critica a la vieja política



09/10/2018 - 13:10:23

Página Siete.- El líder del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, anunció hoy que su partido se presentará en las elecciones del próximo año con un candidato propio, esto bajo el argumento de que Bolivia necesita de nuevos líderes y no de quienes representan a la “vieja política”.



Rodeado de sus dirigentes y militancia, Costas, desde la ciudad de Santa Cruz, indicó que el ciclo de los “viejos gobiernos y viejos partidos” se cerró, entre ellos mencionó al Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Demócratas presentará un candidato a las elecciones, pero antes, convocaremos a líderes, organizaciones y plataformas, a construir la unidad de la oposición; eso sí, apartándonos de mesianismos y personalismos, más propios del pasado, que del futuro que Bolivia necesita”, indicó Costas.



Sin mencionar su nombre, el mensaje de Costas aludió a la propuesta lanzada el sábado por el expresidente Carlos Mesa, quien convocó a las “ciudadanas y ciudadanos” a ser parte de su candidatura por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI).



“Bolivia necesita además nuevos líderes. Los mismos que encabezaron la vieja política de los viejos gobiernos no pueden ahora cubrirse con el disfraz de los ciudadanos”, cuestionó Costas y complementó que son “nuevos tiempos para nuevos líderes”.



A tiempo de calificarse como la oposición real al MAS, Costas indicó que los Demócratas se comprometen “a defender los 2.682.517 votos que el 21F dijeron No a Evo Morales”. Indicó que para su partido, las primarias en el MAS ya se realizaron el 21 de febrero de 2016, cuando Bolivia le dijo No a una nueva reelección a Morales.



“El Presidente no puede presentarse a unas nuevas primarias, porque sus primarias fueron el 21F y las perdió. Y en esto consiste defender el 21F para los Demócratas; en asumir que el 21F fueron las primarias del Presidente y Bolivia dijo No”, recalcó.