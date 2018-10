Mesa se inscribe al FRI y afirma que el MAS no tiene más que ofrecer

09/10/2018 - 12:17:19

El Deber.- Se inscribió como militante. Carlos de Mesa se reencontró con la pasión electoral que lo movió hace 17 años cuando postuló a la Vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Hoy, inició su campaña en La Paz inscribiéndose en el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), partido que lo invitó para que sea su candidato a la Presidencia en las elecciones de 2019.



"Estamos comenzando el paso fundamental para las elecciones primarias y queremos dar el ejemplo. Para que haya votación en la elección primaria debemos estar registrados con el partido que me invitó", destacó el expresidente, tras estampar su firma en uno de los puntos de registro de El Prado en La Paz.



Asumió el reto de ser candidato el último sábado y manifestó que Evo Morales, virtual postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS), es parte del pasado político del país. Hoy indicó que el denominado "proceso de cambio" es una iniciativa "agotada", a tiempo de recibir el respaldo de algunas personas en el lugar.



De Mesa asistirá mañana al cabildo que organizan las plataformas ciudadanas en la ciudad de La Paz. "Las plataformas han invitado, al igual que el Conade, es una invitación que como ciudadano no puedo rehuir", explicó el exjefe de Estado.



Además, respondió a las afirmaciones del primar mandatario, que ayer lo acusó de desconocer al pueblo organizado y asumir un discurso similar al del Gobierno de Estados Unidos (EEUU). "La candidatura que nosotros proponemos está pensada para y con los ciudadanos. La idea de ciudadanía no tiene que ver con ciudad, es igual a gente que tiene derechos políticos, es el gran protagonista de la política y de la vida cotidiana. Nosotros queremos una adhesión más que de militantes sino a una causa mayor", manifestó de Mesa.