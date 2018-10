El divertido Happy Birthday que Ed Sheeran le cantó a Bruno Mars

09/10/2018 - 11:05:25

QUIEN.- Aunque estos días se dedica fundamentalmente a recorrer Norteamérica en el nuevo tramo de su maratónica gira mundial "24K Magic Tour", el cantante Bruno Mars pudo hacer un hueco de su apretada agenda ayer lunes para celebrar en grande una fecha tan importante como la su cumpleaños número 33.



Tanto es así, que el astro de la música congregó a varios amigos en torno a una mesa llena de pasteles y demás dulces -el champán tampoco faltaba, como queda patente en el video que de la ocasión ha publicado el artista en sus redes sociales-, y en un momento dado su amigo Ed Sheeran no dudó en acaparar temporalmente la atención para ofrecerle un original regalo de cumpleaños.



"Cumpleaños feliz, querido Bruno, cumpleaños feliz, querido protagonista de la Super Bowl en dos ocasiones", es un extracto de la versión personalizada del "Happy Birthday" que el cantautor inglés compuso especialmente para Bruno, un tema al que el cumpleañero no tardó en darle su aprobación al tiempo que miraba a cámara y levantaba su copa a modo de agradecimiento.





Posteriormente, Bruno expresó a través de su perfil de Instagram la emoción y la felicidad que lo embargaban por haber podido "contratar" al popular intérprete para sus festejos, los cuales comenzaron solo unos minutos después de que pusiera fin a su multitudinario concierto en el Bridgestone Arena de Nashville, en el que también se vio acompañado por Ciara como invitada especial.



"Sabes que has triunfado cuando puedes contratar a Ed Sheeran para que te cante el "Feliz Cumpleaños". Agradecido al máximo, ¡feliz día de Bruno Mars!", bromeó el simpático cantante en su cuenta personal.



