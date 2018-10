Con esta íntima foto, Scott Disick y Sofia Richie ponen fin a rumores de truene



09/10/2018 - 10:56:37

QUIEN.- Desde que en mayo del año pasado comenzaron a circular los primeros rumores acerca del romance que Scott Disick habría iniciado con Sofia Richie , una de las mejores amigas de sus antiguas cuñadas Kendall y Kylie Jenner, las redes sociales han sido el termómetro extraoficial para medir la evolución de esa relación sentimental por la que muy pocos apostaban.



Esa plataforma sirvió, por ejemplo, para confirmar en verano de 2017 que efectivamente existía algo más que una especial amistad entre ellos gracias a las breves apariciones que realizaban en la sección de Stories de sus respectivos perfiles o en los de amigos en común. Poco después llegaría su debut como pareja en la esfera virtual en forma de una fotografía tomada durante una escapada a México en la que se les veía abrazados para la cámara y desde entonces no habido vuelta atrás.



Pese a que tanto la joven modelo de 20 años como el empresario de 35 habían compartido ya alguna que otra instantánea en la que aparecían muy acaramelados, este fin de semana la hija de Lionel Richie ha ido un paso más allá al compartir con todos sus seguidores una sugerente imagen suya en camisón posando sobre la cama que se ha encargado de sacar el propio Scott, quien también aparece en la imagen gracias a un espejo en el que se puede apreciar su reflejo y que ha inspirado además el título que le ha dado Sofía: "El hombre en el espejo".





Además de confirmar lo fotogénica que es la modelo, la publicación también ha servido para descartar la posibilidad de que él hubiese protagonizado recientemente un acercamiento con su ex Kourtney Kardashian, como barajaban algunos después de que a la ex pareja se la viera hace unos días disfrutando de unas vacaciones familiares en Nueva York con sus tres hijos en común.