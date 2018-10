De México a Austin: las fascinantes razones por las que cientos de miles de murciélagos migran hacia un puente en Estados Unidos



BBC.- Miles de personas se congregan cada año en torno a un puente en la ciudad de Austin para asistir a un espectáculo extraordinario.



Al caer la tarde, más de un millón de murciélagos emergen en nubes vivientes desde las vigas bajo el puente de la Avenida del Congreso.



Y desde allí vuelan cada noche hacia campos agrícolas cercanos para alimentarse.



Los murciélagos migrantes viven en Texas en los meses cálidos, desde marzo a octubre, y llegan allí procedentes de sus hogares de invierno en México.



Estos visitantes esperados son no sólo una atracción turística, sino un componente vital de la agricultura en Texas.



Pero, ¿por qué viajan estos murciélagos cientos de km? ¿Y qué hace del puente de Austin un refugio ideal?

Hembras migrantes



La especie de murciélagos que llega a Austin es la de los murciélagos guaneros o de cola libre, Tadarida brasiliensis, le explicó a BBC Mundo Rodrigo Medellín, experto en murciélagos del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México, conocido popularmente como "el Batman de México".



El término "cola libre" se debe a que tienen "una membrana entre las patas; la cola les cruza toda esa membrana y además sobresale como unos dos cm".



Estos animales "tienen una distribución muy amplia porque van desde Argentina hasta el centro de Estados Unidos, pero muchas poblaciones son migratorias", explicó Medellín.



Aunque las que emigran son solamente las hembras, pues los machos siempre se quedan en el mismo lugar, señaló Medellín.



"Son las hembras las que después de aparearse con los machos en el centro y en el sur de México emprenden esta migración que llamamos difusa, porque no siguen rutas específicas hacia el norte", explica.



"Es como una nube muy difusa de murciélagos que va desde el centro y sur de México hasta el norte de México y sur de los Estados Unidos".



Vigas de concreto



Se estima que cada año llegan a la Avenida del Congreso unas 750.000 hembras, que suelen tener una cría.



Cuando las hembras se reproducen la población bajo el puente se duplica a un millón y medio.



La colonia bajo el puente es solo una de las poblaciones de murciélagos migratorios en Texas. En una cueva cerca de San Antonio, Bracken Cave, se encuentra la mayor colonia del planeta, de cerca de 20 millones de murciélagos.



Pero la población bajo el puente en Austin es la mayor colonia urbana de murciélagos en el mundo.



¿Cuál es la atracción del puente?



"Cuando los ingenieros reemplazaron el Puente de la Avenida del Congreso en 1980 eligieron un modelo con vigas de concreto en la base", señaló a BBC Mundo Mylea Bayless, directora de la ONG Bat Conservation International en Austin.



"Entre las vigas se dejó un espacio para permitir la expansión y contracción del material, y esos espacios de 2 a 2,5 cm son perfectos para Tadarida brasiliensis".



"Las grietas son apenas lo suficientemente anchas para que los murciélagos se metan en ellas, y tienen una altura de 35 a 40 cm, lo que les permite ir más profundo o más cerca de la abertura dependiendo de la temperatura".

"Trampas de calor"



La necesidad de encontrar un sitio de clima estable y caliente para las crías es unas de las claves que explican la migración de esta especie desde México, señaló Medellín.





"Hay dos razones principales por las que migran las hembras. La primera es que los bebés de estos murciélagos no son capaces de mantener su temperatura constante, es decir no termoregulan como nosotros", explica el experto.



"Entonces cuando las hembras salen a comer, los bebés necesitan estar en cuevas que son muy calientes, que son lo que llamamos trampas de calor", dice.

Aliados de la agricultura



La otra razón por la que los murciélagos de cola libre migran hacia Texas es la abundancia de alimento.



"Cuando los murciélagos emergen del puente vuelan en dirección este a lo largo del corredor del Río Colorado y se alimentan fundamentalmente en los campos agrícolas al sur y este de Austin", explica Bayless.





Y es que los murciélagos son los aliados más importantes de la agricultura tanto en México como en Estados Unidos, destaca Medellín.



"Nosotros hemos calculado que nada más en la franja fronteriza norte de México desde Sonora hasta Tamaulipas existen entre 20 y 40 millones de murciélagos de esta especie, y cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche", destaca.



"Es una cantidad impresionantemente grande de insectos, la mayoría de los cuales son plagas de la agricultura".

"Más de US$3.700 millones cada año"



Los murciélagos llegan al sur de Estados Unidos y norte de México cuando las cosechas de maíz, algodón, frijol y trigo están creciendo y son más vulnerables ante la abundancia de plagas.



Los murciélagos consumen grandes cantidades de polillas, entre ellas muchas plagas que arruinan cultivos de maíz y algodón que son muy importantes en la agricultura de Texas.





"Una especie de polilla que ha recibido mucha atención es Helicoverpa zea, que llegó a ser considerada la segunda peste agrícola en Estados Unidos", señaló Bayless.



Un estudio calculó el valor económico anual de supresión de plagas aportado por los murciélagos de cola libre en ocho condados de Texas en US$ 741.000. (Agrobats-Cleveland et al).



"Extrapolando los resultados de ese estudio otros investigadores estimaron que los murciélagos aportan a Estados Unidos un valor de más de US$3.700 millones cada año", enfatiza Bayless.

Colisiones con torres



Los murciélagos, sin embargo, enfrentan varias amenazas en Texas, incluyendo sequías prolongadas y la conversión de tierras para construcciones suburbanas.



Otra amenaza son las colisiones con torres eólicas o turbinas de viento que han matado millones de murciélagos de diferentes especies, según Bayless.



Y un tercer problema "es la expansión de un hongo que causa el llamado síndrome de nariz blanca, Pseudogymnoascus destructans , aunque somos cautelosamente optimistas de que no causará tanta mortalidad como en especies que hibernan, porque en este caso hablamos de especies migratorias", dice la experta.

Del temor al amor



Los murciélagos tienen además numerosos aliados, incluyendo organizaciones de conservación en México y Estados Unidos, así como los habitantes de Austin.



"Cada vez que se discute un plan para alguna obra relacionada con el puente, recibimos llamadas de gente de la comunidad que quiere asegurarse de que los murciélagos no sean perjudicados", le dijo Bayless a BBC Mundo.





Estos animales son ahora parte de la identidad de Austin. Pero no siempre fue así.



"Cuando los murciélagos llegaron al Puente en los 80, la gente temía que fueran a causar problemas", afirmó Bayless.



"Pero a través del trabajo de Bat Conservation International y la visión de su fundador Merlin Tuttle logramos comunicar a los habitantes de Austin el valor de los murciélagos para Texas", explica.



Además de su aporte a la agricultura, los murciélagos atraen turistas de todo el mundo.



"Un estudio de 1999 estimó que la colonia de murciélagos tenía un impacto positivo en términos de turismo cercano a US$8 millones anuales".



"La gente realmente ha respondido, y hoy Austin tiene estatuas de murciélagos y todo un batifestival de música y comidas llamado Batfest", le dijo Bayless a BBC Mundo.



"Hay una cita atribuida a Baba Dioum, de 1968: "De últimas, conservaremos sólo lo que amamos, amaremos solo lo que comprendamos y comprenderemos solo lo que nos enseñan"".



"La comunidad de Austin ama a sus murciélagos", asegura la directora de Bat Conservation International.



"Y está comprometida en asegurar que sigan estando presentes en la ciudad".