Farías llamó a última hora a Cordano en lugar de Lampe



09/10/2018 - 08:09:26

Página Siete.- Rubén Cordano de Blooming fue convocado a la Selección a última hora en reemplazo de Carlos Lampe, quien pidió no ser tomado en cuenta para los amistosos ante Birmania e Irán debido a que en las siguientes horas será presentado en Boca Juniors.



Todo apuntaba a que Jorge Araúz, de filas de Royal Pari iba a ser el convocado, pero sorpresivamente el técnico César Farías se inclinó por Cordano, que ya tiene experiencia en estos encuentros.



Farías aclaró que la convocatoria de Cordano obedece a que es uno de los goleros que en el futuro puede ser contemplado en el equipo Preolímpico que jugará ese torneo en 2020.



“Nuestra alternativa en el arco era Cordano porque tiene edad para ir al Preolímpico del 2020 ya que tiene la edad para ser contemplado como sub 23”.



El venezolano aclaró a los medios de comunicación que para cada fecha FIFA tiene 41 jugadores que tienen visa ante cualquier eventualidad que pueda presentarse como una lesión o el caso concreto de Lampe que fue fichado por otra entidad.



“Hablé con Lampe y le mostré mi felicidad porque haya sido fichado en Boca, Martins tiene la posibilidad de volver a Cruzeiro donde ya fue goleador y Chumacero seguirá en el fútbol mexicano; además existe interés por contar con Henry Vaca y Luis Haquín, es decir, es bueno que los jugadores jueguen afuera para que crezcan a nivel internacional”, apuntó.



La Selección nacional emprendió ayer un largo viaje que comenzó a las 13:00 en Santa Cruz, la primera escala fue Sao Paulo, luego el equipo se dirigirá a Dubai, Bangkok y llegarán esta noche a Myanmar, sede del encuentro que tendrán el sábado frente al seleccionado de Birmania desde las 7:30.



“El viaje es largo, pero el equipo me dio muestras de una gran actitud en el amistoso que jugamos con Arabia”, dijo Farías.



Los amistosos



Práctica La Verde tendrá mañana su primera práctica en Myanmar. “esperemos que no exista una temperatura muy alta como hubo en Arabia”, comento Jhasmani Campos.

Transmisión El departamento de prensa de la Federación informó que los partidos ante Birmania e Irán serán transmitidos por Bolivia TV.

Noviembre César Farías informó que la dirigencia se encuentra trabajando en dos amistosos más que tendrá la Verde en noviembre. “Es posible que juguemos nuevamente en Medio Oriente”, dijo el DT.