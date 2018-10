Montaño advierte a los brasileños que perderán todo lo conquistado con un gobierno de derecha



08/10/2018 - 21:43:41

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, advirtió el lunes que el pueblo brasileño perderá todo lo que conquistó con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) con una gestión de derecha.



"Nosotros esperamos que en la segunda vuelta la izquierda pueda generar una unidad que lleve al pueblo brasileño a no retroceder, a no perder todo lo que ganaron en los de gobierno del PT", dijo en conferencia de prensa.



El candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, que obtuvo 46% de la votación en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, tiene conexiones con plataformas ciudadanas opositoras al presidente Evo Morales, y se enfrentará en una segunda vuelta al izquierdista Fernando Haddad quien obtuvo 29%.



Montaño lamentó que la oposición boliviana destaque el triunfo de la derecha "homofóbica, patriarcal y machista" en la primera vuelta de las elecciones en Brasil.



"Me emocionó una campaña hecha por mujeres en Brasil, jóvenes y mujeres de todas las generaciones decían no querer a una persona homofóbica, patriarcal y machista como gobernante", mencionó.