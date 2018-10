Consideran insuficiente el informe del Presidente del Consejo de la Magistratura sobre caso Alexander



08/10/2018 - 21:40:28

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Mireya Montaño, dijo el lunes que fue insuficiente el informe oral que presentó el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, sobre el trabajo procesal de tres jueces en el caso del bebé Alexander.



"El Presidente del Consejo de la Magistratura ha informado no muy suficiente el informe, razón por la que ha sido consultado por varios diputados cómo se encuentra la justicia en este caso concreto del caso Alexander", dijo a los periodistas.



Montaño manifestó que en la audiencia los asambleístas, del oficialismo y oposición, cuestionaron por qué aún el Consejo de la Magistratura no dio una sanción "ejemplarizadora" a los jueces Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida, quienes estaban a cargo del caso Alexander, después de que en un audio se reveló que el doctor Jhiery Fernández era inocente y que no existió violación al bebé.



También indicó que los legisladores observaron que a la jueza Pacajes se la declaró inimputable porque supuestamente demuestra un grado de demencia, tomando en cuenta que en un audio reveló que se dictó sentencia de 20 años de cárcel contra el doctor Fernández sin pruebas suficientes.



"Se le ha consultado por qué no se les ha suspendido, aunque temporalmente a estos jueces, y bueno (dice) que la suspensión dura cinco días y debería dar un castigo ejemplarizador el Consejo de la Magistratura y solo se castiga a algunos y otros no", señaló.



Por su parte, el Presidente del Consejo de la Magistratura, anunció que el 28 de octubre se tendrán los resultados de una auditoría técnica jurídica que dirán qué procedimientos se seguirá contra los tres jueces, si serán administrativos o penales, según el grado de responsabilidad.



"Tenemos que ver si se ha incurrido en la omisión de plazos procesales, en la valoración de pruebas y otros aspectos que están establecidos en la norma, (una vez que se conozca el informe) se tendría que establecer otros proceso pueden ser penales o administrativos disciplinarios", apuntó.



En el caso de la jueza Pacajes, dijo que también se sigue un proceso disciplinario en su contra para establecer si cometió una falta leve, grave o gravísima por revelar datos de un caso que estaba en reserva, cuyo resultado se conocerá en 30 días.



Agregó que si se en el informe se constata que cometió una falta gravísima será destituida definitivamente del cargo.