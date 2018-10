Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín piden a víctimas de Octubre Negro resarcimiento por gastos legales



08/10/2018 - 21:38:43

La Paz, (ABI).- El jurista Thomas Becker informó el lunes que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada acudió a la justicia de Estados Unidos, para pedir a las víctimas de "Octubre Negro" el resarcimiento de los gastos legales que realizó en el juicio en su contra en el Estado de Florida.



"Sus abogados han pedido los gastos para cubrir lo que han pagado en este juicio", confirmó el jurista en una entrevista concedida al diario boliviano "El Deber".



En mayo, el juez James I. Cohn de la Florida revocó el fallo de un tribunal de ciudadanos estadounidenses que el 3 de abril encontró culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes fueron condenados a pagar una indemnización de 10 millones de dólares en compensación a los demandantes en un juicio civil inédito que se abrió en Estados Unidos.



Becker dijo desconocer la cantidad de dinero que exige el exmandatario y prófugo de la justicia boliviana; sin embargo, señaló que las victimas deben estar tranquilas porque la justicia estadounidense no contempla ese tipo de demandas.



El jurista boliviano Freddy Avalos explicó que esa demanda habría sido presentada contra 8 víctimas que instauraron un juicio a las exautoridades e indicó que aún no llegó una notificación oficial a las víctimas de octubre.



Explicó que a la fecha el dictamen de la justicia estadounidense, que favoreció en mayo a Sánchez de Lozada, fue apelado por lo que ninguna otra causa puede ser interpuesta hasta que exista un dictamen ejecutoriado.



"No se tiene con certeza y exactitud cuál es el tenor de la demanda y cuánto pide no, por lo tanto, como el proceso todavía se encuentra en instancias de apelación todavía no se puede hablar de una demanda de reparación de daños", indicó a la ABI.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, Patricio Quispe, informó que hace una semana fueron notificados sobre el juicio civil que instauró la exautoridad, quien escapó a ese país en octubre de 2003, tras una revuelta social que se saldó con la muerte de 67 muertos y más de 400 heridos.



"Es muy preocupante porque ahora las víctimas son las demandadas, ya que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín iniciaron un proceso civil en Estados Unidos a los nueve compañeros por daños y perjuicios que habrían sufrido al erogar en abogados y otros gastos judiciales", afirmó en declaraciones al diario La Razón.