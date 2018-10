Forense que descartó violación al bebé Alexander denuncia que recibe amenazas



08/10/2018 - 21:36:32

La Paz, (ABI).- La forense María Ángela Terán, quien realizó la necropsia al cuerpo del bebé Alexander y descartó que haya sufrido violación, denunció el lunes que recibe amenazas que ponen en riesgo a su familia.



"Ante la posibilidad que vaya a declarar a la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso del bebé Alexander, desde el fin de semana he comenzado a recibir amenazas que ponen en riesgo a mi familia, sobre todo, a mis hijos", dijo en conferencia de prensa.



Terán explicó que las llamadas provienen de números desconocidos y de algunas de cabinas telefónicas, en las que le piden que se calle de lo contrario no sabe lo que le va a pasar.



La forense manifestó que el hecho reportó a sus superiores, quienes instruyeron activar el dispositivo de protección, situación que fue confirmada por el subdirector de la FELCC, Fernando Rojas.



Sin embargo, dijo que como profesional acudirá a dicha comisión del legislativo a dar fe del resultado de la necropsia.



"La pericia que realice es un proceso trasparente y defenderé en cualquier escenario nacional o internacional, estableciendo que el bebé Alexander no ha sido víctima de agresión sexual", mencionó.