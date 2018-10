Magistratura inicia segundo proceso disciplinario contra exjueza Pacajes por caso Alexander



08/10/2018 - 17:24:28

Sucre, (ABI).- El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el lunes que la Sala Plena de esa instancia inició un segundo proceso disciplinario contra la ex jueza, Patricia Pacajes, por el denominado caso Alexander.



Pacajes, entre copas, reveló que el principal procesado en el caso Alexander, Jhiery Fernandez, es inocente y que no existió la violación al bebé, en un audio que circuló en los medios de comunicación y redes sociales.



"Se abrió un segundo proceso disciplinario contra la doctora Pacajes, incluyendo a los otros dos jueces que asumieron esas decisiones, pero eso está sometido al ámbito jurisdiccional, entonces, igual, según el procedimiento y los plazos establecidos saldrán las conclusiones , lo que corresponde en derecho", dijo a los periodistas.



Michel precisó que el primer proceso abierto contra la exautoridad judicial está en la etapa de peritaje y desdoblamiento de audio, y anunció que esta semana concluirá la etapa de declaraciones informativas de las otras personas involucradas en ese caso.



"Esperamos cerrar ese caso hasta el próximo viernes", expresó.



Informó, asimismo, que está en desarrollo una denuncia penal contra Pacajes ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de incumplimiento de deberes.



"Por ahora, nosotros mismos no podríamos anticiparnos a los acontecimientos", aclaró.



Agregó que está en curso la auditoría jurídica para establecer la responsabilidad de dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, quienes junto a Pacajes condenaron a 20 años de cárcel a Fernández, sin pruebas fehacientes en este caso.



"Hay una comisión especializada que está estudiando los 58 expedientes legalizados que hemos traído desde La Paz hasta Sucre", explicó.



El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses Alexander perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio y sangrado provocado por un supuesto abuso sexual.