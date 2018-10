Lo que ocurrió cuando la hermana incómoda de Meghan quiso entrar al Palacio



Quien.- Las diferencias entre Samantha Markle y su media hermana, la diquesa Meghan Markle, están escalando. Si antes sus amenazas eran por Twitter y en medios de comunicación, ahora la estadounidense de 53 años viajó especialmente a Londres para confrontar a la duquesa de Sussex.



La mujer llegó sin invitación a Kensington Palace, residencia de Meghan y Harry. Pero la vergüenza la pasó ella y no la duquesa, pues la seguridad del Palacio la rechazó. Samantha, quien tiene esclerosis múltiple, llegó en silla de ruedas acompañada por su pareja, cumpliendo la amenaza que había hecho anteriormente.



Dos semanas antes, la seguridad de Kensington recibió una carta donde la media hermana de Meghan amenazó con "escalar" su comportamiento si no le daban una cita con la duquesa de Sussex, confirmó Daily Mail . Samantha, quien tiene esclerosis múltiple, llegó en silla de ruedas acompañada por su pareja.



Esto es lo más cerca que Samantha ha estado de Meghan desde la boda con Harry en mayo. Debido a que seguridad le negó la entrada a Kensington Palace, Samantha no tuvo más que dejarle una carta a su media hermana. "Todos amarían saber lo que hay en esa carta", tuiteó luego de su aparición en el lugar.



Luego de que corrieran a Markle del Palacio, se detuvo en los puestos alrededor de él para probarse unas máscaras de Meghan y Harry.