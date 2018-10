El FRI llevará solo un binomio a las primarias; Mesa elegirá a su acompañante de fórmula



08/10/2018 - 13:04:34

La Razón.- El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) anunció que solo un binomio —el que postulará a Carlos Mesa a la presidencia— se presentará a las primarias de 2019, e informó que Mesa tiene toda la potestad de elegir a su acompañante de fórmula para la Vicepresidencia.



“Nosotros creemos que no hay necesidad (de otros binomios), porque estamos llevando a un candidato con similitud de criterios con el FRI. Hemos tenido una conferencia nacional el viernes 5 para elaborar una resolución e invitar a don Carlos Mesa como candidato del único binomio en las primarias”, informó a La Razón el secretario General del FRI, Wálter Villagra.



Explicó que hubo reuniones previas entre el entorno de Mesa y la cúpula del FRI para llegar a acuerdos. El abogado Carlos Alarcón, Ricardo Paz (uno de los ideólogos del extinto partido Conciencia de Patria), el diplomático Gustavo Aliaga y Saúl Lara (exviceministro y exministro de Gobierno durante la presidencia de Mesa, entre 2003 y 2005) son parte del equipo político del expresidente.



Aún no se decidió quién será el acompañante de Mesa, pero el FRI determinó que esa es decisión del presidenciable. “Él va a elegir a quien lo acompañe puesto que van a trabajar juntos. Además, la persona elegida será quien lo reemplace cuando él tenga que viajar”. Mesa anunció su postulación el sábado en un video emitido por su cuenta de YouTube, pero todavía no se refirió a este tema.



El FRI es uno de los nueve partidos políticos con personería jurídica y está habilitado para participar de las primarias y los comicios presidenciales de 2019. Las otras siglas son: Movimiento Al Socialismo (MAS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente de Unidad Nacional (UN), Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Frente para la Victoria (FPV) y el Partido de la Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).



La personería jurídica del FRI está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el frente solicitó 1.000 libros de inscripciones al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Esperamos inscribir a 60.000 nuevos militantes y que exista un caudal mucho mayor para participar en las primarias”.



Un problema en ciernes es el económico. Villagra dijo que esto puede resolverse sumando adeptos. “Cuando hay una militancia grande ésta puede hacer sus aportes tal y como la ley lo explica. Si hay mucha militancia necesitamos poca plata y al revés”. Se prevén otras reuniones entre Mesa y el FRI para elaborar planes de trabajo.