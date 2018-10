Mesa espera la inhabilitación de Morales para las elecciones del 2019



08/10/2018 - 13:03:00

Los Tiempos.- El expresidente Carlos Mesa, en su primera entrevista como candidato presidencial expresó su deseo de que el Tribunal Supremo Electoral comunique la inhabilitación del presidente Evo Morales para las elecciones del 2019.



"El 21F debe ser reivindicado y nosotros esperamos que el Tribunal Supremo Electoral ratifique que el presidente Morales está inhabilitado para ser candidato", sostuvo el exmandatario en Radio Compañera.



Mesa anunció el sábado su decisión de postularse a la presidencia con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).



Para Mesa es el la defensa del voto del 21 de febrero de 2016 es la "la guía" para encaminar su candidatura.



En el referendo de esa fecha, los bolivianos le dijeron No a la reelección del presidente Evo Morales con el 51,3%.



"En la primera fase lo que hemos hecho es lanzar mi candidatura y trabajar alianzas con plataformas y colectivos y partidos políticos sobre la idea de unidad", señaló Mesa pero agregó que por ahora no tuvo "ningún acercamiento con otra organización política".



En cuanto a los motivos por los que decidió ser candidato, manifestó que "no dejará que Morales", siga "a galope" con su candidatura."Hay que darle la batalla", subrayó



"La idea es un gobierno de ciudadanos, que rompa con la lógica vieja partidaria", sostuvo el exvocero de la demanda marítima sobre su decisión de unirse a esta alianza.



Hoy presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, criticó la candidatura presidencial de Mesa y lo acusó de haber usado la demanda marítima para sacar réditos personales y políticos.



"El señor Mesa usó la causa marítima hasta donde le di rédito político, para luego anunciar su candidatura por un cálculo político personal. Mientras la causa marítima le sirvió a Carlos Mesa para algo él decía que no sería candidato pero como se acabó el caso ahora lanza su candidatura", criticó Montaño.



Montaño también señaló que Mesa "quiere jugar a la falta de memoria y al olvido" y le recordó que fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y los hechos suscitados en "Octubre Negro" del 2003.