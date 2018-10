Tarud: Morales engaña a su pueblo al hablar de posible enmienda al fallo de La Haya



08/10/2018 - 12:37:15

El político chileno Jorge Tarud acusó este lunes al presidente de Bolivia Evo Morales de "engañar" a su pueblo al afirmar que su gobierno analiza pedir una aclaración o enmienda a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre un fallo inapelable.



El 1 de octubre la corte de La Haya determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.



Para Tarud, se trata de una estrategia de Morales con miras a las elecciones generales de 2019.



"Enmienda imposible, fallo es definitivo e inapelable.@evoespueblo sigue confundiendo y engañando a su pueblo para ganar tiempo en su campaña", escribió Tarud en su cuenta de Twitter.



Tras el dictamen de la corte, las autoridades bolivianas no aceptaron el fallo y dijeron que presenta muchas contradicciones que solo beneficia a "invasores" y "transnacionales".



El domingo Morales dijo que respeta el fallo, pero no lo comparte y que su gobierno analiza pedir una "aclaración o enmienda" a la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ) o a la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual depende, para demostrar las contradicciones en que incurrió "y qué mejor puede corregir sus resoluciones".



Tarud también expresó que, en respuesta a un grupo de parlamentarios chilenos que piden retomar relaciones diplomáticas con Bolivia, Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero no con las condiciones previas que pone Bolivia. Lamentó que Morales continúe con su "retórica agresiva"