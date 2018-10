Mesa abierto a alianzas y cree que las primarias pretenden destruir el 21F



08/10/2018 - 12:34:15

El Deber.- Concedió su primera entrevista tras el anuncio de su candidatura. El expresidente Carlos de Mesa se dice abierto a firmar alianzas con agrupaciones ciudadanas, colectivos y partidos políticos de cara a las elecciones primarias del 27 de enero de 2019. Sin embargo, considera que esos comicios fueron ideados para la "destrucción" del "Bolivia dijo No" del 21F.



"Cuando llevamos adelante negociaciones con varios partidos, hicimos una serie de consideraciones de qué es lo que nosotros entendemos como un partido del siglo XXI, la idea de un Gobierno de ciudadanos, que rompa con esa idea de partidos y de militantes", explicó en entrevista con radio Compañera, sobre su decisión de postularse por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).



Manifestó que está "tranquilo" e "ilusionado", a tiempo de afirmar que hasta el momento ninguna agrupación o partido se acercó a él para plantear una alianza. Por el momento, evalúa la forma en la que participará de los actos por el Día de la Democracia, 10 de octubre.



No quiso anticipar el perfil que tendrá la persona que postulará a la Vicepresidencia, limitándose a explicar que se trabaja de forma muy seria e intensamente para alistar su participación, primero, en las elecciones primarias, y luego en los comicios generales de octubre de la próxima gestión.



Resaltó que la dirigencia del FRI entendió que es "tiempo de transformaciones" y resaltó que la defensa del 21F será la que guíe su candidatura. Manifestó que la otra premisa es la construcción de la unidad.



"Estoy tan firme como he estado siempre. En el momento en el que tuve que tomar decisiones cruciales, di las respuestas que creo, tuve que dar (...) Los actos son lo que hablan por uno y en ese ámbito, creo que fui contundente", agregó en el escueto contacto telefónico.