Fiscal general: Demócratas ven un proceso manipulado



08/10/2018 - 12:31:18

El Deber.- El proceso de selección de candidatos para Fiscal General del Estado "ha sido manipulado y dirigido por el oficialismo", dice la denuncia que hizo conocer Demócratas este lunes, al considerar que lo que el MAS busca es garantizar la presencia de una persona afín al Gobierno de Evo Morales. Este martes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se elegirá a la nueva autoridad judicial



Óscar Ortiz, senador del Estado, denunció que el MAS está repitiendo los mismos vicios en que incurrió para la elección de jueces y miembros del Tribunal Electoral y que hubo una selección en la cual "dan un puntaje muy alto a la calificación de las entrevistas, lo cual es enteramente discrecional y con eso (desde el oficialismo) aumentan la nota a quienes quieren".



Agregó que los mejor calificados por el oficialismo y que apuntan como posible fiscal general son personas muy ligadas al partido de Morales, "lo que permite vislumbrar la existencia de luchas entre grupos internos del MAS que están viendo cuál de ellos ‘pone’ al máximo representante del Ministerio Público para tener más poder dentro del Gobierno”.



Posibles seleccionados



El senador Ortiz, secundado por otros legisladores de Demócratas, señalaron que Juan Lanchipa, ex director de Diremar y ex magistrado del TCP; Osvaldo Valencia, exmagistrado que avaló el desconocimiento del 21F o William Alave, que como juez mantuvo en prisión a Franklin Gutiérrez, dirigente de los cocaleros de Yungas que no apoyan a Evo Morales, son algunos de los potenciales candidatos para asumir este importante cargo dentro de la administración de justicia en el país.



“Estos son solo algunos nombres, para mostrar a la opinión pública que no tenemos ninguna expectativa sobre esta elección. Vamos a seguir denunciando ante la ciudadanía estos hechos porque nuevamente se está politizando la Justicia, sometiéndola a los intereses del MAS para que tengan una Fiscalía como la de los últimos años, con Ramiro Guerrero: absolutamente dirigida por el Gobierno para perseguir a quienes piensan distinto”, concluyó el parlamentario opositor.