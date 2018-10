ASPB confirma arribo de nueva carga boliviana al puerto de Ilo



08/10/2018 - 12:20:44

La Paz, (ABI).- El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, confirmó el lunes que un nuevo cargamento boliviano, superior a las 9.000 toneladas, arribará en los próximos días al puerto de Ilo, en Perú, que es la alternativa que perfila el país para evitar las trabas existentes en puertos chilenos.



Según Sánchez, Bolivia demuestra la intensión de volcar parte de su comercio exterior por Ilo, por lo que es turno de la parte peruana de asumir un mayor compromiso para generar más facilidades a los importadores y exportadores bolivianos.



"Puede ser más de 9.000 toneladas, son cerca de 500 tráileres, puede ser un poco más. En esta gestión estamos ya dando la respuesta a la gente de Perú, hemos viabilizado carga y eso tiene que generar un compromiso mayor de la parte peruana", aseguró en contacto con una emisora local.



Sánchez señaló que el trabajo para volcar carga boliviana al puerto de Ilo comenzó hace más de dos años con la firma de un convenio que permitió rebajar tarifas hasta en un 30% en favor del comercio de Bolivia.



Ese trabajo -remarcó- no solo estableció facilidades tarifarias para la carga boliviana, sino abarcó la parte logística, como con las empresas navieras, condiciones de puerto, carguío, descarguío y seguridad en almacenes, entre otros aspectos.



No obstante, dijo que el volcar carga boliviana por el puerto de Ilo no implica descartar por completo a la terminal de Arica, en Chile, donde se continuará negociando mejores condiciones para el transportista boliviano, a pesar de encontrar trabas por sus administradores.