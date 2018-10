Montaño: La demanda marítima boliviana ganó terreno en la opinión pública chilena



08/10/2018 - 12:12:49

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó el lunes que la demanda marítima boliviana ganó mucho terreno en la opinión pública chilena, como reveló una encuesta publicada después del litigio que enfrentó a ambos países en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"La encuesta demuestra que hemos ganado mucho terreno en la opinión pública chilena; es decir, el hecho de que nosotros hayamos ido a la Corte Internacional de Justicia ha permitido que la propia opinión publica chilena conozca y tome conciencia de que hay un tema pendiente", dijo a la radio estatal Patria Nueva.



Ayer, domingo, se publicó una encuesta en el diario chileno La Tercera que señala que el 74% de los chilenos considera que el fallo en la CIJ no cerró los temas pendientes con Bolivia, además el mismo estudio muestra que 73% está a favor de que las relaciones bilaterales se restablezcan.



La titular de Diputados subrayó que en esa encuesta también la "gran" mayoría de la población apuesta por un diálogo y negociación entre ambos países para resolver el diferendo marítimo.



"Inclusive hay un porcentaje de población en Chile que dicen que debemos entregarle un acceso soberano a Bolivia en el océano Pacífico, es decir, toda la demanda permitió ese nuevo escenario y sobre ese nuevo escenario es posible construir muchas cosas", agregó.



El 1 de octubre último, la CIJ estableció que Chile no está obligado a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar, sin embargo, invocó a ambos países continúen con su diálogo e intercambio para llevar a cabo unas negociaciones trascendentes.



"Entonces, es evidentemente que no estamos ni igual ni mucho menos peor que antes de la demanda, estamos en una mejor situación para ir a esos espacios de negociación, de diálogo con Chile", subrayó Montaño.