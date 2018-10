Morales dice que hubo miedo en la corte Internacional de Justicia



08/10/2018 - 11:16:20

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales dijo que se evalúa pedir una "enmienda" o "aclaración" a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o bien a Naciones Unidas (NNUU) sobre las contradicciones que presentó el fallo de la demanda marítima, y advirtió que en esa corte hubo "miedo" para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar debido al contexto internacional.



El fallo de la CIJ, dictado el 1 de octubre, eximió a Chile de la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar, por 12 votos contra tres de los jueces que integran ese tribunal de Naciones Unidas.



"Estamos pensando, estamos evaluando, si es vía Naciones Unidas o directamente a la Corte Internacional de Justicia pedir una aclaración una enmienda, una aclaración sobre estas contradicciones de la corte, en la parte histórica reconoce, hasta en la parte jurídica reconoce y dice no tiene obligación", dijo en entrevista con la red privada ATB.



Morales manifestó que para el análisis de la posibilidad de pedir una enmienda tiene pensado convocar a los expresidentes, al equipo jurídico y al agente Eduardo Rodríguez Veltzé, entre otros, de manera de tomar una determinación coordinada.



Según indicó hubo "miedo" en los jueces de la CIJ para pronunciarse y obligar a Chile a negociar en atención de tantos problemas similares que existen en el contexto internacional.



"Felizmente la corte nos dice hay un tema pendiente, el Tratado de 1904 no ha resuelto, Bolivia nació con 400 kilómetros sobre la costa, lo único que no puede obligar a negociar, eso es por miedo, tantos temas, un ejemplo Palestina con Israel, tantos, es el gran miedo que tuvo la corte", mencionó.



Reiteró que el tema no está concluido y que se buscará otras vías para lograr el objetivo "irrenunciable" de retornar a las costas del Pacífico con soberanía.



"No nos vamos quedar acá somos optimistas felizmente nos hemos unido en torno a la salida al mar", ratificó.



El jefe de Estado aseguró que le sorprendió la encuesta publicada esta jornada por el diario chileno "La Tercera" en la que 74% de los encuestados en Chile cree que "aún hay temas pendientes" con Bolivia, lo que, dijo, muestra que solo la oligarquía de La Moneda tiene un concepto contrario.



El presidente indígena desmintió que todo esté perdido tal como sectores de la oposición boliviana en consonancia con algunas autoridades chilenas quieren hacer ver, desinformando a la población, por el contrario, aseguró que pese a un fallo adverso hay avances importantes en el tema marítimo.



"Ahora cuando presidentes, expresidentes dicen que no quieren diálogo con Evo es otra conspiración a nuestro proceso a la revolución democrática cultural, quieren vetar, quieren buscar otra línea política seguramente para poder hablar y otra vez perder otros 100 años", precisó.