Confirman el regreso de tres personajes en la temporada 9 de The Walking Dead

08/10/2018 - 09:13:50

Perú21.- El panel de " The Walking Dead " sorprendió a todos los presentes en la última edición de la New York Comic Con 2018. Angela Kang, showrunner de la serie, confirmó que tres personajes del pasado regresan a la serie.



Shane Walsh (Jon Bernthal), Hershel Greene (Scott Wilson), Sasha Williams (Sonequa Martin-Green) son los personajes que regresarán a la serie en su novena parte. Como se recuerda, Wilson de 76 años falleció el último viernes por complicaciones con su leucemia.



"Hubo algunos rumores por ahí ... estábamos tratando de mentir, pero queremos confirmar que Jon Bernthal está regresando", manifestó Angela Kang en la New York Comic Con 2018.



Kang también manifestó que el retorno de Shane, Hershel y Sasha no estaba claro pero sería en un "flashback". Algunos de los personajes formarán parte de los pensamientos de Rick Grimes antes de morir.



El panel de "The Walking Dead" hizo un alto para poder elogiar el trabajo de Rick Grimes (Andrew Lincoln) antes de su temporada final.



"Trabajar con Andrew Lincoln será uno de los mayores placeres de mi vida", indicó el actor Jeffrey Dean Morgan (Negan).