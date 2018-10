James Bond: El agente 007 continuará siendo hombre, confirma la productora



08/10/2018 - 09:09:40

Perú21 .- Frente a las interrogantes de los fanáticos de James Bond con respecto a los cambios en dicho personaje, la productora estadounidense Barbara Broccoli señaló que no considera que vaya a haber algún cambio en el género del mítico agente.



Si bien los fanáticos han utilizado las redes sociales para brindar sus perspectivas por futuras entregas de James Bond, durante una entrevista con ‘The Guardian’, Barbara Broccoli reveló que al margen de los cambios que puedan ocurrir en la película, el agente 007 continuaría siendo un hombre.





"James Bond es varón. Es un personaje masculino. Fue escrito como hombre y creo que probablemente continuará siendo un hombre", señaló la productora sobre los cambios que podrían realizarse en la saga para adecuarla a estos tiempos.



Barbara Broccoli argumenta que "no hay que transformar personajes masculinos en mujeres", sino que "simplemente se pueden crear más personajes femeninos y desarrollar la historia en torno a esos personajes".





La última entrega de James Bond será protagonizada por Daniel Craig y llegará a la pantalla grande el 14 de febrero de 2020. Como se sabe, el director británico Danny Boyle se apartó de la producción por "diferencias creativas" y fue sustituido por el estadounidense Cary Fukunaga.



El debate sobre el sexo de un futuro James Bond se produce cuando en el Reino Unido se estrenará mañana una nueva temporada de la popular serie "Doctor Who", que por primera vez en más de 50 años estará protagonizada por una mujer, la actriz Jodie Whittaker.