Miss Mundo también aceptará personas transgénero



08/10/2018 - 09:05:23

Notitarde.- La Organización de Miss Mundo también aceptará a personas transgénero en sus certámenes. Así lo confirmó en una rueda de prensa, la presidente de dicha organización, Julia Morley.



Morley, confirmo la participación de personas trans o transgéneros en sus concursos de belleza, sin embargo deberán cumplir con unos requisitos que no son fáciles de obtener como el de tener un certificado de nacimiento y pasaporte que digan que son mujeres.



“Cuando alguien es aceptado en Miss Mundo, es algo muy simple. Para mí, las personas transgénero deben hacer y ser lo que quieren ser. Pero cuando tienes reglas e interpretaciones en todo el mundo, una cosa que debes hacer es recordar que tienes que seguir las reglas. Ahora la regla es que tienes que tener un certificado de nacimiento y pasaporte.” , expreso Morley a los medios presentes.



“Ahora, cuando el pasaporte dice que es mujer, cualquiera que sea el nombre. No es mi asunto sobre la sexualidad. No estoy aquí para juzgar su sexualidad. Estoy aquí para darle la bienvenida a la candidata. Eres bienvenida en nuestro concurso. Cuanto más permitimos que las personas sean ellas mismas y elijan lo que quieren ser en la vida, eso es lo suficientemente bueno para mí.” Añadió Morley.



Por otro lado, Arnold Vegafria, Director Nacional de la Organización Miss Mundo Filipinas, de igual manera comento sobre el polémico tema “No tengo nada contra las personas transgénero o trans, pero tengo que seguir la regla de la organización internacional. Cualquiera que sea la organización internacional en general, eso es lo que yo sigo. Según la Sra. Morley, si ese es el requisito y si está marcado en el certificado de nacimiento o pasaporte, usted es una mujer. Eso es lo único que seguiré “



“Sobre otros concursos, no hemos hablado todavía, pero con el principal, que es Organización Miss World, lo escuchó de la Sra. Morley. Ese es su principal requisito. No tengo nada en contra de la mujer transgénero si quieren unirse. Siempre y cuando tengas que demostrar que eres una mujer registrada “, agregó Vegafria.