4 novedades que promete el wifi 6, la próxima generación de las redes inalámbricas



08/10/2018 - 08:46:31

BBC.- "¿Tienen wifi gratis?" se ha convertido en una pregunta habitual en bares y cafeterías en todo el mundo. Pero una respuesta afirmativa no siempre responde a las expectativas de los internautas.



Una conexión lenta suele ser habitual en lugares congestionados y a menudo resulta en un gran gasto de batería. Aunque puede que eso cambie muy pronto.



La Wi-Fi Alliance, el organismo que promueve esta tecnología en el mundo, acaba de presentar una nueva versión que llegará en 2019 y con la que espera aportar una nueva experiencia de conectividad de red.



La ha llamado wifi 6 y es "la próxima generación de Wi-Fi basada en tecnología 802.11ax", un estándar (en realidad, su nombre técnico original) que le dará más capacidades al router y que permitirá, entre otras cosas, menos interrupciones cuando navegamos por internet.



¿Cómo espera lograrlo y qué otras novedades promete?

1. Descongestión de redes



Una de las principales consecuencias de que la tecnología wifi se haya vuelto omnipresente es que las redes están cada vez más saturadas.



Cada vez tenemos más dispositivos conectados a internet y los routers deben ser capaces de soportar varias conexiones a la vez.



El wifi 6 está pensado para ofrecer más alcance y cobertura, de manera que conectarse en "entornos densos", como bares, estadios o conciertos, no resulte tan difícil.



Las redes wifi 6 "proporcionarán la capacidad, cobertura y rendimiento requeridos por los usuarios", aseguró la Wi-Fi Alliance.

2. Más velocidad



Una de las consecuencias de descongestionar las redes es que la conexión podrá ser mejor y más veloz.



Y ese es precisamente uno de los argumentos más robustos del wifi 6: que los usuarios puedan conectarse a un punto wifi sin que haya fallos.

3. Rendimiento



Uno de los problemas habituales del wifi es que consume mucha batería. Son muchos los internautas que le preguntan a Google y a otros buscadores cuáles son los trucos para evitar que eso ocurra.



Wifi 6 supondrá un menor gasto de batería: hasta dos tercios menos que lo que consumen los estándares actuales en los celulares.



Eso nos permitirá estar más tiempo conectados sin que se apague el teléfono o la computadora por falta de batería, algo que, además, permite ahorrar energía.





Parece que el 8K sea cosa del futuro, pero ya está aquí.



Se trata de una resolución que cuadruplica a la del UltraHD, y cuyas imágenes están compuestas por 33 millones de puntitos o pixeles (en un 4K, son "solo" 8,8 millones).



Y reproducir videos de esa alta resolución será posible gracias al wifi 6, pues su sistema mejorará la potencia de conexión.



Aunque para que esto sea posible necesitarás que tu proveedor de internet también te permita descargar videos de tan alta resolución.

¿Cuándo estará disponible?



Wifi 6 ya es compatible con los dispositivos actuales, pero todavía no está disponible e el mercado.



Algunas empresas ya han comenzado a desarrollar chips, aunque la adopción de esta tecnología a nivel a nivel general no se espera hasta 2019.



La fecha definitiva, sin embargo, está por definirse. Y el tiempo que tarde en establecerse dependerá de los fabricantes, desarrolladores de software y proveedores de internet



Una vez en marcha, un pequeño número junto al icono del wifi nos avisará de si estamos conectados.



Y es posible que dentro de poco en lugar de preguntar por "wifi gratis" preguntemos si tienen wifi 6.