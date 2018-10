Boca presenta hoy a Lampe y los bolivianos copan la Bombonera



08/10/2018 - 08:15:34

Opinión.- Despejada la incertidumbre con relación al fichaje del arquero boliviano Carlos Lampe en Boca Juniors, puesto que lo oficializó de antemano el club argentino, el exportero del Huachipato chileno será presentado hoy por la dirigencia xeneize.



Cuando el reloj señale el mediodía en Buenos Aires (11:00, hora boliviana), la institución boquense y la Muralla echarán a andar el contrato trimestral (en principio, como préstamo) y el inicio de la “era Lampe” en la institución que acoge a Carlos El Apache Tévez y que tiene como máximo exponente a Juan Román Riquelme, ídolo que también es respetado por los hinchas archirrivales, los de River Plate.



La Bombonera, la “casa sagrada” de Boca, será el escenario especial en el que tanto el arquero como la dirigencia, a la cabeza de Daniel Angelici, cerrarán formalmente el acuerdo, para después dar paso a la inclusión de Carlitos en los entrenamientos del cuadro argentino.



Es tan grande la expectativa de los bolivianos que radican en suelo bonaerense y porteño (conurbano y capital) que se prevé la presencia de los mismos en inmediaciones del estadio colosal.



La intención es “hacer fuerza” por el nuestro, por aquel que, apenas se ponga la camiseta bostera, se convertirá en el segundo guardavalla boliviano en militar en el fútbol profesional de Argentina (antes lo hizo Vicente Arraya, en 1944, cuando defendió el pórtico de Atlanta).



La invitación está sentada entre los compatriotas, quienes tomarán la posta y continuarán con la algarabía que nació en Bolivia, la semana pasada, y que se trasladó ahora al territorio de la nación vecina, que ya espera a Lampe.



No será necesario que el club efectúe el proceso de revisión médica, pues ese paso ya fue sorteado en suelo chileno, ni bien Boca definió su interés por los servicios del ex Guabirá.



Según el sitio digital Diez.bo, quien también acompañará al guardameta en el momento especial será su padre Juan Carlos.



El papá del hombre que se ganó el respeto y la admiración del Huachipato sabe que hoy habrá mucha gente alrededor de la Bombonera.



“Nos han informado que muchos bolivianos buscarán estar en las afueras del estadio durante la presentación de Emilio. Ese cariño también nos entusiasma a nosotros”.



Hasta el 31 de diciembre, Lampe cuidará el arco boquense únicamente en la Copa Libertadores, que no es poca cosa. Su habilitación se dio dentro de los términos permitidos. La dirigencia se encargó de resolver ese aspecto y lo que resta es que, por fin, el fútbol regale la imagen del futbolista, de 31 años, con la casaca azul y oro.



El DT Guillermo Barros Schelotto intentó restarle fuerza al rumor que apuntaba a que el boliviano podrá atajar, de entrada, como titular ante el Palmeiras, cuando el 24 de este mes el equipo alentado por La 12 (barras bravas) dispute la ida de las semifinales por el torneo continental, en la Bombonera.



“No quiere decir que va a ser titular”, dijo el mellizo, con respecto al fichaje del hombre que le ganó la pulseada al peruano Pedro Gallese, quien también pugnaba por el puesto, pero que al final se quedó sin el beneficio.



Dejará “la vida” el jugador, que nació el 17 de marzo de 1987 y que ya aparece en lo registros del buscador Google como futbolista oficial de Boca Juniors.



Día a día crece el número de seguidores que tiene en las redes sociales.



El 3 de este mes, su cuenta oficial de Instagram era seguida por 8.237 personas. Ayer, hasta las 20:00, contaba con 33.800.



La popularidad del crack, quien en las Eliminatorias Rusia 2018 ofreció un espectáculo con sus atajadas al brasileño Neymar, está en ascenso.