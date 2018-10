Argentina vs Brasil ¿quién jugará la final de la Libertadores?

08/10/2018 - 08:13:58

Los Tiempos.- Se tuvo que esperar hasta la edición 58° de la Copa Libertadores para que las semifinales del torneo sean entre argentinos y brasileños. Por primera vez en la historia del certamen, dos equipos brasileños y dos planteles argentinos disputarán el pase a la gran final.



Y es que en este dato no importa el modo en que se hayan enfrentado, jamás había sucedido que clubes de estos países ocupen los cuatro lugares de semifinalistas. Lo más cercano a esta marca sucedió en la edición 2005 cuando River Plate enfrentó a San Pablo, mientras que Atlético Paranaense lo hizo con Chivas de Guadalajara. En esa ocasión hubo dos brasileños y un argentino, aunque la presencia de Chivas impidió romper esa racha.



Trece años después de esa edición, River enfrentará a Gremio y Boca chocará, en un duelo con mucha historia, contra Palmeiras. El Millonario tendrá el desafío de destronar al Gremio, que buscará ser bicampeón de América. Mientras, que por el otro lado, 17 años después, Palmeiras tiene la chance de eliminar a Boca en una semifinal de Copa, recordando que en el 2001, el Xeneize lo hizo con el Verdao. Vale recordar que la Copa Libertadores cambió varias veces de formato, pero en ninguna de las otras formas sucedió este inédito duelo entre argentinos y brasileños.



Nunca en la historia de la Copa Libertadores se dio una final entre equipos argentinos (sí en los brasileños), por lo que sería un espectáculo inimaginable que sucediera una primera vez con un Boca vs River. Si esto sucediera, el partido de ida se jugaría en La Bombonera y la vuelta en el Monumental.



Otro dato es que, si la final es entre un club argentino y otro brasileño, sea cual fuese la combinación posible, el encuentro de vuelta se jugaría en Brasil, ya que ambos equipos terminaron mejor en la clasificación de los primeros grupos que River. Boca fue segundo en su grupo, en el que estaba con Palmeiras. Ese partido de ida se jugaría el miércoles 7 de noviembre y el de vuelta tres semanas después, el 28.



A principio de temporada, el mundo del fútbol rotuló a esta edición como una de las mejores de la historia. Y las semifinales, terminan dando muestra de ello...







SEMIFINALISTAS



Palmeiras:



Fue el mejor equipo de los 16 que se clasificaron, pero ni eso le salvó de que los dirigentes prescindieran de Rogerio Machado en julio. Las malas actuaciones en el Brasileirao le condenaron. En su lugar llegó Luiz Felipe Scolari, que a sus 69 años es el más veterano de los cuatro semifinalistas. Su llegada al banco fue determinante para que el funcionamiento del “verdao” mejorara de una manera singular.



Más allá de los pocos cambios que introdujo entre el último once que perdió en el torneo local (25 de julio, ante el Fluminense) y el actual (sólo “desaparecieron” Marcos Rocha, Diogo Barbosa y Gustavo Scarpa), lo que ofreció al equipo es una estabilidad defensiva casi invencible. Han llegado a la punta del campeonato después de nueve triunfos y tres empates (Scolari está invicto), en el que sólo le metieron tres goles. Para “Felipao”, la experiencia siempre fue importante, por eso destacan la solidez de su portero Weverton, de los centrales Antonio Carlos y Edu Dracena, del mediocampista Felipe Melo y del delantero William, todos con más de 30 años.



Boca Juniors:



Es el único equipo de los cuatro que llega en medio de unos conflictos con relación a los resultados en la Liga doméstica, sobre todo una derrota ante River Plate en La Bombonera. Aunque también es notorio que el actual plantel de Boca es uno de los mejores que tuvo el club en su historia.



Aunque parece que la tranquilidad no va con Guillermo Barros Schelotto. Cuando había encontrado la solidez en el arco con Esteban Andrada, éste se lesionó y volvieron las dudas con Agustín Rossi, al que le había quitado la titularidad por sus bajas actuaciones, razón por la que incorporaron al golero boliviano Carlos Lampe.



Como en los otros semifinalistas, los zagueros son su sostén en defensa. Carlos Izquierdoz y Lizandro Magallán se “pelean” con todos y hacen gala de su buen “timming” y su buen juego aéreo. En cambio, la lesión de Fernando Gago no fue un problema para su funcionamiento, ya que lo solucionó con los incansables Nahitán Nández y Wilman Barrios, más la experiencia de Pablo Pérez. Pero el gran ‘“dolor de cabeza” para el mellizo viene cuando tiene que elegir el esquema de ataque y por quién decidirse, ya que para esos tres puestos de cara al gol tiene los nombres de Carlos Tévez, Darío Benedetto, Cristian Pavón, Wanchope Ábila, Mauro Zárate y los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona. Impresionantes nombres, pero sólo para tres puestos.



Gremio:



Renato Gaucho supo mantener el bloque que lo llevó al éxito en 2017 a pesar de que se le fueron tres de sus titulares: Fernandinho, Lucas Barrios y Arthur, el del Barcelona. Sin ellos y sin hacer grandes contrataciones, incluso se le critica de haber contratado un delantero goleador, el técnico adelantó un poco la posición al habilidoso Luan y con ese pequeño movimiento logró volver a tener solidez en un equipo muy riguroso en lo táctico y en lo físico.



Se apoya en el portero Milagro Grohe en el que en Brasil le bautizaron como “MilaGro-he”por el juego con su nombre. Su estilo de juego hizo que sus dos centrales (Geromel y Kannemann) sean llamados a la selección. Ha logrado tener dos puntas de lanzas en los laterales con Cortez y Moura. A pesar de que todo esto suena de maravillas, el centro del campo es su “gran pequeña obra”, ya que se hace difícil progresar ante Maicon y Cícero, y para crear tiene a tres que juegan con la cabeza levantada: Alisson, Douglas y Everton.



River Plate:



Como en el caso del Gremio, Marcelo Gallardo supo sacarle a su plantel un rendimiento aún mayor de lo que sus hinchas pensaban e imaginaban. Todos se agarraban de la cabeza cuando el equipo no compró a nadie en el último mercado de pases a pesar de que Marcelo Saracchi, hasta ese momento titular inamovible en el lateral izquierdo, se fue para Alemania.



Pero no es que recompuso el equipo, porque viendo como están jugando, la mejor explicación es que convenció a sus futbolistas de lo importante que pueden ser en cada puesto y que se jugó por aquellos que ya tenía y conocía. Franco Armani se hizo invencible, Milton Casco regresó del anonimato y ya nadie se acuerda del uruguayo, logró que Jonatan Maidana continuara como el “Rey de reyes” en la zaga y va viendo pasar a muchos compañeros a su lado, pero el sigue siendo inamovible. Confió en Leonardo Ponzio como su prolongación en el campo y Leo nunca, nunca le falló. Y si le llega a fallar sacó de la manga a Exequiel Palacios, que visualiza una carrera llena de éxitos.



Convenció a Rafael Santo Borré de lo que podía dar y ahora los hinchas “aman” al colombiano, un jugador que empezó con muchos recelos y algunos silbidos. Recuperó para el fútbol de élite a “Juanfer” Quintero haciéndole creer que siempre puede ser determinante. Marcelo Gallardo logró que el equipo juegue como la historia lo demanda: con un estilo apropiado al “paladar negro” que demandan en el Monumental, en el que Gonzalo “Pity” Martínez interpreta mejor que nadie ese estilo.







ARGENTINOS PARTEN COMO ANFITRIONES



Definidos los cruces de semifinales de la Copa Libertadores con los argentinos Boca Juniors y River Plate y los brasileños Palmeiras y Gremio de Porto Alegre, la Conmebol confirmó las fechas y los horarios de su penúltima ronda, que ambos equipos de Buenos Aires empezarán de local.



River recibirá al vigente campeón Gremio el martes 23 de octubre en el estadio Monumental, mientras que la vuelta se disputará en Brasil el martes 30.



Ambos encuentros se disputarán a las 18:30 HB



Boca, por su parte, también ejercerá de anfitrión para comenzar ante Palmeiras, el miércoles 24 en el estadio de la Bombonera.



El ‘Verdao’, a su vez, cerrará la ronda de semifinales en su Allianz Parque, el miércoles 31. Ambos partidos se disputarán a las 20:45 HB.







HISTORIAL



Boca Juniors VS Palmeiras



Boca Juniors y Palmeiras se verán nuevamente las caras tras haberse enfrentando en fase de grupos (2-0 para los brasileños y 1-1). Y será una serie que tiene una rica historia.



La primera vez que estuvieron cara a cara por certámenes internacionales fue en la Libertadores de 1994: goleada 6-1 de los paulistas en Brasil y victoria para Boca 2-1 en casa. Luego, se cruzaron por la Mercosur de 1998, con un empate 1-1 y derrota 3-1 del Xeneize en San Pablo.



La balanza cambió a partir de 2000: el Boca de Carlos Bianchi le ganó la final de la Libertadores por penales al que por entonces era el campeón defensor, dirigido por Luiz Felipe Scolari, hoy DT del Verdao. Habían empatado los dos partidos de la serie (2-2 y 0-0) y los del Virrey se llevaron el título desde los 12 pasos.



Un año más tarde, otra vez frente a frente. Pero en semis: 2-2 salieron ambos partidos y, nuevamente, los de Bianchi llegaron a la final mediante los penales. 17 años después, se cruzarán nuevamente en esta instancia. ¿Cómo saldrá?



River Plate VS Gremio



River Plate se midió en 14 oportunidades ante Palmeiras con resultados que no lo favorecen. El Millonario se impuso en cinco partidos, empató en dos, mientras que el conjunto Gaúcho se llevó la victoria en siete ocasiones.



Como local, el Millo tiene buen historial, ganando cuatro y perdiendo dos de las siete veces que jugaron en el Monumental. Mientras que visitando Porto Alegre la historia marca que Gremio ganó cinco y River sólo una vez, también en siete encuentros.



La última vez que se vieron las caras fue por los octavos de final de la Copa Libertadores de 2002, donde River quedó eliminado perdiendo ambos encuentros: 1-2 en Argentina y 4-0 en Brasil.