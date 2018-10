San José frenó en seco al Tigre que sigue líder del Clausura



08/10/2018 - 08:12:16

El Diario.- San José comenzó perdiendo y al final se quedó con el triunfo (3-1) sobre The Strongest, que se olvidó de ganar en los dos últimos partidos de visitante, perdiendo así la gran posibilidad de ampliar su ventaja en la tabla de posiciones donde aún se mantiene de líder, pero ya presionado por sus escoltas que achicaron la ventaja que tenía en el torneo Clausura 2018.



En la segunda parte, los santos pudieron golear, pero erraron algunas ocasiones de gol ante un Tigre que también pudo descontar, aunque estuvo errático, sin ideas, desconocido.



En la primera parte, los santos tomaron la iniciativa y dominaron las acciones hasta el primer cuarto de hora, cuando el Tigre comenzó a tomar el control de la pelota.



Javier Sanguinetti fue el jugador más movedizo en filas de San José. A su ritmo comenzó a moverse el cuadro orureño. En esa labor le acompañó Miguel Suárez, mientras los aurinegros se dedicaron a esperar el momento oportuno para hacer daño.



Además, el cojunto dueño de casa intentó los remates de media distancia para sorprender al arquero Daniel Vaca, quien estuvo atento para evitar cualquier contratiempo.



Poco o nada hizo el joven Henry Vaca, quien era el encargado de generar el fútbol en el mediocampo aurinegro, por lo que en la segunda parte fue sustituido por Alcides Peña.



El gol del Tigre llegó a los 37 minutos. Marvin Bejarano recuperó la pelota en el medio campo contrario y luego cedió un gran pase a Pablo Escobar que no dudó en acomodar el balón a la derecha del arquero Carlos Franco, que solo vio pasar la pelota hacia las redes.



Los santos buscaron el empate y estuvieron cerca de lograrlo en el minuto 42 con un remate de Sanguinetti que Raúl Castro despejó sobre la línea del arco de Vaca, quien había salido a cortar la jugada previa, un centro de Jair Torrico.



El empate local sucedió en el minuto 45+1, luego de un centro desde la derecha de Sanguinetti hacia el punto penal, desde donde Marco Barrera remató de cabeza anticipándose a Maximiliano Ortiz para vencer a Vaca, que se lanzó pero sin poder llegar al balón.



Los aurinegros estuvieron a punto de anotar el segundo, tras un remate de Rolando Blackburn que se estrelló en el travesaño, a segundos del final de la primera parte.



En la segunda parte, el panorama fue otro. San José no se conformó con el empate y salió a buscar la victoria. El ingreso de Carlos Saucedo por Suárez le dio mayor fuerza al ataque local.



Sobre el minuto 57, Jair Reinoso apareció para anotar el segundo de la “V” azul, luego de un toque de Saucedo. Le ganó a Fernando Marteli y eludió a Daniel Vaca para anotar.



Tres minutos después, en el 60, Saucedo consiguió el tercero, tras una corrida por la derecha de Reinoso que levantó un centro para que el goleador anote de cabeza desde borde del área chica, solo y sin la marca de Edison Carcelén.



El Tigre sintió los goles y le costó recuperarse para descotar, pero sus intentos fueron vanos, los centros sobre el arco santo no sivieron de nada. El equipo local tuvo chances para ampliar las cifras, pero la suerte no estuvo de su lado para ese objetivo.



Los cambios en The Strongest fueron inútiles porque no fueron aporte para el objetivo que perseguía el entrenador César Farías, quien volvió a equivocarse en las variantes.



Los aurinegros sumaron su segunda derrota consecutiva. Primero fue frente a Blooming en la jornada 13 y ayer ante San José, pese a eso sigue en la punta con 28 puntos, mientra que San José llega a las 25 unidades y se mete en la lucha por el título.