Cochabamba: Presupuestan Bs 78 millones para pacientes renales y nada para centro



08/10/2018 - 07:55:03

Los Tiempos.- “Los pacientes renales no somos personas normales, la discapacidad que tenemos no se ve, no podemos trabajar, no llevamos una vida normal, no podemos alimentarnos correctamente, no podemos beber mucho líquido. Nuestra vida está truncada”, señaló Guillermo Gardiazábal, representante de los enfermos renales en Cochabamba.



Gardiazábal tiene hace siete años insuficiencia renal. En Cochabamba existen más de 800 personas con esta enfermedad. Los pacientes reciben atención gratuita en el hospital Viedma y en ocho clínicas privadas, contratadas por la Alcaldía .



Sin embargo, existe otra cantidad significativa de enfermos renales que reciben atención médica de manera privada , porque no cuentan con el carnet de discapacidad emitido por el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd).



Este sector corre con los gastos médicos o cuenta con la asistencia de la seguridad social.



Centro



La Alcaldía de Cochabamba garantiza para la gestión 2019 la atención gratuita para los enfermos renales en el sistema del hospital Viedma y ocho clínicas privadas. Empero, nuevamente postergó la posibilidad de contar con un centro especializado municipal.



El Plan Operativo Anual (POA), que la Alcaldía presentó para 2019, no contempla la construcción de un centro de hemodiálisis y atención complementaria para los enfermos renales.



La situación preocupa a los que padecen esta enfermedad porque, según Gardiazábal, “las clínicas privadas que contrató la Alcaldía no realizan análisis y tampoco entregan los medicamentos que necesitan, como dice la Ley 475”.



Por eso, acuden al hospital Viedma, lo que significa que en su estado deben madrugar para conseguir una ficha para ser atendidos, lo que pone en riesgo su salud.



Presupuesto



Además, para la siguiente gestión se presupuestaron 78,3 millones de bolivianos para brindar atención a este sector de la población, apenas 2 millones más que en 2018 con 76,1 millones.



Esta situación fue reprochada por algunos concejales, quienes indicaron que enfrentaron muchos problemas económicos en 2017 y 2018 para honrar las deudas con los hospitales que realizaron las hemodiálisis.



“Es cuestión de lógica, el año pasado (2017) se han gastado alrededor de 107 millones de bolivianos por la prestación de servicios de hemodiálisis y cómo es posible que ahora se presupueste 78 millones, por supuesto que va a faltar plata ahí”, señaló el concejal Sergio Rodríguez.



“José María Leyes ofrecía de todo y cumplía muy poco, dentro de los ofrecimientos que hizo estaba refuncionalizar el hospital del Norte, que está cerrado hace más de cuatro años, para un centro de hemodiálisis, pero veo que no presupuestan ni hay intención de avanzar en esta obra”, señaló Rodríguez.



Al respecto, el secretario de Salud de la Alcaldía, Fernando Encinas,dijo que por el momento no es posible pensar en refuncionalizar el hospital del Norte, porque “deben esperar el informe técnico que brindará el Ministerio de Salud sobre ésta estructura”. Mientras tanto deben planificar la construcción de otras obras.



El hospital del Norte es una de las obras observadas del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, debido a que desde que se inauguró no funciona.







78,3 millones de bolivianos presupuestaron para la prestación de servicios de salud integral en el departamento, que beneficiarán a enfermos renales.







DATOS



Nueve clínicas para la hemodiálisis en el valle. Los pacientes que no pueden ser atendidos en el Viedma son enviados a nueve clínicas privadas para su tratamiento.



Sólo el hospital Viedma entrega medicamentos. Según el representante de los enfermos renales, sólo en el hospital Viedma entregan medicamentos y pueden hacerse estudios adicionales.



Tres o cuatro veces por semana. La hemodiálisis para los enfermos renales debe ser practicada de tres a cuatro veces por semana.







DECLARACIONES



"No están mereciendo el cien por ciento de atención que deberían recibir (los enfermos renales), me refiero a un trato con calidad y calidez. Debemos buscar la atención en entidades públicas". Edwin Jiménez. Concejal (Único)



"Lo que más debería preocuparnos es que nos den la atención que merecemos, no se cumple la ley al cien por ciento. Deberían construir centros de hemodiálisis, así mejoraría la atención”. Guillermo Gardiazábal. Dirigente de enfermos renales







PACIENTE: “HAY GENTE QUE MUERE, PERO NADIE HABLA”



El representante de los enfermos renales en Cochabamba, Guillermo Gardiazábal, advirtió de que no existen campañas de prevención u orientación sobre salud renal y que cada vez en el país y el departamento son más las personas que padecen de esta enfermedad.



“Hay gente que muere, hay otros que no pueden ver, no pueden caminar y nadie habla de eso. Nadie dice cuántas personas mueren con esta enfermedad. No tenemos políticas de prevención”, lamentó Gardizábal.



El dirigente señaló que las principales causas de esta enfermedad son el estrés y la diabetes, y que junto a la mala alimentación más personas sufren problemas renales, que incluso se está convirtiendo en una patología hereditaria.



Algunas de las medidas de prevención que recomienda Gardiazábal son evitar las comidas con mucha sal, grasa, evitar estresarse y tomar bastante agua.



“Es bastante notoria la falta de información sobre este tema. Ni el Estado ni las escuelas y mucho menos en los medios de comunicación hablan de cómo cuidar los riñones”, finalizó.



Al respecto, el concejal Edwin Jiménez señaló que en el primer reformulado del POA de 2019 se considerará como una prioridad más para el municipio la asistencia a los pacientes renales y la prevención de este mal.