Porongo mantiene el ayuno para pedir más puentes



08/10/2018 - 07:50:52

El Deber.- Entre las 21:00 y las 22:00 del sábado, funcionarios de la Alcaldía cruceña se acercaron al alcalde de Porongo, Julio César Carrillo. Se trataba de funcionarios de alto rango, según cuenta el burgomaestre desde un banco de la plaza 24 de Septiembre, donde está en huelga desde hace nueve días exigiendo la construcción de dos puentes sobre el río Piraí.



Los funcionarios le propusieron conversar, con la condición de que la huelga se suspenda. EL DEBER trató de contactar a algunos funcionarios, pero no respondieron sus teléfonos.



“Fue una charla. Pero no nos vamos a mover. Mis técnicos están listos, a un llamado, y pedí que trabajemos por tiempo y materia hasta que esto se solucione. No se trata de levantar la medida y charlar, hay que firmar los convenios, porque necesitamos los puentes”, cuenta Carrillo.



Desde hoy, según dice, la huelga se va a masificar. Volvió a decir que, si es necesario, va a llenar la plaza: “Hay 49 comunidades en Porongo y todas se van a venir”.



Cívicos de provincias



Ayer, poco antes del mediodía, el presidente del Comité Cívico Provincial, Luis Alberto Áñez, llegó a la plaza y aseguró su apoyo a la causa porongueña. “Los 55 municipios de las 15 provincias damos nuestro respaldo al alcalde de Porongo. Su lucha viene desde hace tiempo. Es una vergüenza la discriminación que hay hacia las provincias, porque ya se hizo hasta la ley (para la construcción de los puentes) y solo falta la aprobación municipal”. El dirigente cívico recalca que miles de residentes en el Urubó necesitan conectarse con la ciudad. “Es un caos salir de allá en las horas pico, y hay indolencia de las autoridades. Nos vamos a sumar a las medidas que sean necesarias”, aseguró.



El presidente del Comité Cívico, Fernando Cuéllar, presentó el viernes a ambos municipios una carta en la que planteaba una mediación. Cuéllar espera que la respuesta de parte de Santa Cruz llegue hoy.



Mientras tanto, las solicitadas de prensa han sido la forma en que ambos alcaldes se han comunicado. “Es la única forma en que me contesta, así que hemos empezado a mandarle solicitadas”, dice Carrillo.



Ayer, Percy Fernández aseguró en una carta pública que la Ley 1.037 que autoriza la construcción de puentes no cita ningún puente en particular. Fernández recuerda que la Alcaldía cruceña y la Gobernación firmaron un acuerdo para construir un puente paralelo al que ya existe, además de un segundo sobre el séptimo anillo al norte y un tercero sobre el sexto u octavo anillo al sur, lo que es suficiente para Porongo durante los próximos 50 años, según Percy Fernández.



Carrillo dice que el estudio de JICA sobre transporte en la zona metropolitana considera viables los puentes Bicentenario, cerca de la avenida Roca y Coronado y el Urubó Village. El cívico provincial Luis Alberto Áñez dice que se deberían construir los puentes que hagan falta.