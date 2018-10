La radio en Santa Cruz cumple 80 años de vida e historia



08/10/2018 - 07:48:44

El Día.- El papel que jugó la radiodifusión en la historia de Santa Cruz fue considerable, puesto que acompañó a la ciudadanía en sus diferentes luchas sociales, en momentos de tensión política, informó en tiempos de incertidumbre y estuvo para ser el portavoz de las demandas del pueblo. Este mes se cumplen 80 años desde que resonó la primera radio. El periodista, Hugo Salvatierra, realizó un estudio sobre la historia de la radio en Santa Cruz, sus etapas, las emisoras y los cambios que atravesó, además de cómo la fecha es muy significativa en la historia cruceña.



Historia. Este medio aceleró el desarrollo cultural de la población, "La radio llega a Santa Cruz gracias al presidente Germán Busch Becerra, quien trajo el primer transmisor para la instalación de la radioemisora, cuyo fin era vincular a esta región con el resto del país, en ese entonces el centralismo olvidaba esta región. Una vez el equipo transmisor en Santa Cruz, el periodista, Luis Canedo Reyes, fue el encargado de la instalación de la emisora. Un 7 de octubre de 1938 salió por primera vez al aire radio Oriente", menciona Salvatierra.



La radiodifusión cruceña tuvo épocas que han marcado notoriamente su existencia, la primera que corresponde a los periodos de 1938 a 1952; la segunda época entre 1956 a 1978, denominada la época de oro de la radiodifusión cruceña y la tercera época en el año 1975, se inicia con la aparición de la Frecuencia Modulada (FM).



Primera etapa. Este período comprende desde 1938 a 1952 y está marcado por el inicio de la actividad en Onda Media. En esta etapa surgieron importantes radios que dinamizaron la cultura, la política y la actividad comercial, como lo fueron radio Oriente y Electra; además funcionaron radio Florida, Cultura y Popular. "En ese entonces la electricidad en la ciudad se generaba a leña y solo por tres horas, había luz desde las siete hasta las diez de la noche, en esas pocas horas los vecinos se juntaban para poder escucharla o los amigos se reunían para compartir la señal radial". Las primeras programaciones eran netamente informativas y musicales, asimismo, estas emisoras funcionaban pausadamente, no todas estaban al aire a la misma vez, nacía una radio, funcionaba un tiempo, desaparecía y surgía otra.



Radialistas. Los radialistas que iniciaron y promovieron la radiodifusión en Santa Cruz fueron: Luis Canedo Reyes, Lorgio Serrate Vaca Díez, Raúl Otero Reiche, Rogelia y Benjamín Rojo, Remberto Gandarilla, una persona de apellido Calzadilla, Gustavo “Chavo” Urioste, Juan Carlos Camacho, Aristóteles Martínez, Lorgio “Lolo” Araúz, Guillermo Bulacia, Alejandro Manzoni.



La radio y las luchas cívicas. En 1950 se funda el Comité Pro Santa Cruz para defender los intereses de la región. Pasada la revolución de 1952 los cruceños lograron iniciar el desarrollo industrial. En 1957 a 1959 en las luchas por las regalías del 11% la radio cumple una labor de difusión de noticias y propagandas con profundo contenido cívico. "Esta fecha de la creación de la radio, debería ser reincorporada y resaltada por el Comité pro Santa Cruz, ya que Grigotá y Rural fueron las radios que hicieron de corazón, pulmón y fusil de las luchas cívicas", dijo Salvatierra.



La época de oro de la radiodifusíon. Corresponde al espacio entre 1956 a 1978, Santa Cruz entra en un ritmo rápido de crecimiento. En esta fase se realizan verdaderas producciones radiales, sin contar con equipos de gran tecnología, las emisoras elaboraban exquisitas producciones donde los radialistas mostraban la creatividad que tenían para hacer radionovelas, radiodramas y programas periodísticos con buen humor. Las radio emisoras destacadas de la época de oro fueron: radio Grigotá (1956), quien da inicio a la segunda etapa, radio Rural (1957), que posteriormente se denominó radio Santa Cruz (1959), radio Amboró (1958), radio Piraí (1967), radio oriental (1970) entre otras.



Tercera etapa. Se inicia en 1975 con la aparición de la Frecuencia Modulada (FM), se vuelve todo un éxito porque se podía disfrutar de música con mejor calidad y con sonido estéreo, esta frecuencia se expande a las zonas rurales. Radio Grigotá (FM 90.3) es quien emite la primera Frecuencia Modulada en noviembre de 1975 tocando música instrumental. Radios como Grigotá, Amboró, Oriental se pasan a la nueva frecuencia, y surgen otras como: Mundial, Antena Uno, Marítima, Atlántica, Caliente, Nuevo Milenio, Activa por nombrar entre algunas.



Radio Digital. Salvatierra añade que en los últimos años se puede ir hablando de la última etapa de la radiodifusión, con la aparición de la radio digital, "De la misma forma que la televisión está cambiando de analógica a digital, ocurre lo mismo con la radio. Hay radios que transmiten por la web pero siguen siendo analógicas, todavía el sonido no es digital. La radio digital tiene una mejor calidad de sonido, sin interferencias. Cuando se realice largos recorridos en auto, no será preciso resintonizar una emisora ya que esta puede tener alcance nacional", expresó.



El lado negativo. "El gran inconveniente visible en la radio es que los propietarios se dedicaron a tecnificar la radio, pensando que la computadora realizaba todo el trabajo. La radio es vida el ser humano es quien la maneja, hay emisoras con última tecnología pero se olvidaron del recurso humano, que no está capacitado, hoy en día cualquiera puede hacer radio, no hay gente con la capacidad técnica y cultural, es por ello que se tiene esa clase de programación que conocemos en la gran mayoría de radios", concluyó el autor de los libros, La rebeldía de la radio en Santa Cruz, La radio digital en Bolivia y que presentará a mediados de mes su tercera obra, Perfiles: Hombres y Mujeres de Radio.



Canal 11, TV Universitaria cambiará su señal en el 2019



En Santa Cruz las grandes redes de televisión ya realizaron el cambio de señal analógica a digital y, uniéndose a ese proceso canal 11 cambiará su señal a partir del próximo año. "Ya se hicieron todos los permisos con la ATT, pero no tenemos fecha definida aún. A finales de año se está comprando un nuevo transmisor junto a un mínimo de equipos de baja frecuencia, como cámaras, consolas, entre otros. Todo esto para cambiar la señal analógica a digital, esto va a ser muy beneficioso para el canal mejorando la calidad de imagen", informó Abdón Morales, del departamento técnico de canal 11.



Punto de vista



"Se debe formar a la gente que trabaja en radio"



Bismark Kreidler

Periodista deportivo



"La radio jugó un papel importante en el desarrollo de Santa Cruz y toda esta región a lo largo de estos 80 años.



Hubieron muchos propietarios de radios que aportaron al desarrollo de Santa Cruz y, pusieron la radiodifusión al servicio de los desafíos de aquel entonces, este medio tuvo mucho que ver en la lucha del 11% de las regalías, a partir de eso Santa Cruz crea cooperativas que contribuyeron aún más a su crecimiento como Cre, Cotas y Saguapac. La radiodifusión ha formado a importantes intelectuales cruceños, grandes líderes que han hecho de la radio su medio de vida. Hoy mucha gente profesional joven comienza a trabajar en radio, lo cual es positivo, muchos de ellos se dedican a la parte informativa y tienen a la población muy informada. La radio con el tiempo ha mejorado bastante, debe mejorar más en el aspecto de tener gente con mayor formación, darle a la radio mejor sentido de educación, asimismo, se debe hacer una mejor difusión cultural a través de la música eso es lo que hace falta.