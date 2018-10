Bolivia aún evalúa fallo de la CIJ



08/10/2018 - 07:36:24

El fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca de la demanda de negociación marítima, interpuesta por Bolivia contra Chile, continúa en evaluación por parte del equipo jurídico que llevó el proceso ante la justicia internacional, informó ayer el embajador y representante de Bolivia ante los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé.



“Estamos en un proceso de evaluación y las alternativas obviamente son las que da el reglamento, pero todavía no se ha dado una señal en esa línea y no estoy en condiciones de dar (…) porque en este momento no hay indicaciones sobre evaluaciones tan completas para llegar anunciar”, aclaró Rodríguez Veltzé



La consulta realizada al agente ante La Haya fue a propósito de los criterio manifestados por la experta en temas de derecho internacional Diana Borelli, en sentido de que el fallo emitido por la CIJ es ambiguo y Bolivia podría solicitar una ampliación de interpretación del mismo.



SEGÚN BORRELLI



“Para mí el fallo ha sido muy ambiguo, porque establece que los hallazgos que todo ese estudio ese análisis que se ha realizado no implica, por ningún lado, que Bolivia no tiene derecho alguno y no dice en toda la lectura, entonces yo creo que corresponde a nuestro país pedir una ampliación de interpretación del fallo”, dijo en su análisis Diana Borelli.



Además que el mismo presidente Evo Morales, después del fallo, anunció que se enviaría una nota a Naciones Unidas (NN.UU) porque vio contradicciones en el fallo.



“He decidido personalmente enviar una carta (a La Haya) demostrando las contradicciones de las partes considerativas (del fallo) y su decisión de no acompañar a hacer justicia a Bolivia”, manifestó Morales en conferencia de prensa, el pasado 3 de octubre.



En este contexto, Rodríguez Veltze señaló que en su momento se hará conocer los aspectos con los cuales se discrepa con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que no significa descalificar o querer alterar el orden.



“Bolivia va hacer conocer en su momento, seguramente lo anunciará el Presidente, los aspectos en los cuales discrepamos y no estamos de acuerdo con el fallo. (…). El tema de reclamar u observar (…) creo que es un derecho del país pero de ninguna manera estamos queriendo provocar o alterar un orden establecido”, aseguró.



Asimismo, aclaró que el equipo jurídico en su totalidad, no aventuró la demanda contra Chile por crear una línea jurisprudencial como sugirió algún político.



“Lo que quiero precisar es esto, Bolivia no aventuró una línea jurídica para llegar a la Corte teníamos los precedentes que dio la misma Corte para avanzar en darle un vigor a la obligación de negociar (…) tenían relación con una línea jurisprudencial que tiene la CIJ”, aclaró.



“Por lo que la fuente de razonamiento de la CIJ fue sus precedentes, que quizás el equipo jurídico boliviano confió en que podría darse en el fallo un margen de decisión más o menos progresista”, puntualizó.