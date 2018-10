El MAS entra en la recta final de inscripción de militantes



08/10/2018 - 07:34:24

El País.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija entra en la recta final de inscripción de militantes, un trabajo que obedece a una instrucción nacional que apunta a engrosar las filas de las bases del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del año 2019.

En mayo del año en curso, el entonces coordinador político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ministro de Minería, César Navarro, inició la apertura de libros para la inscripción y reinscripción de militantes a nivel nacional, siendo el objetivo llegar a 1,8 millones de partidarios registrados en toda Bolivia.



Desde entonces el representante del MAS en Cercado, Jorge Burgos, indicó que se ha realizado un arduo trabajo de la mano de todas las organizaciones sociales que componen el oficialismo en el departamento y hasta la fecha han llenado 1.000 libros.



“Nosotros queremos con esto hacer una evaluación con inscripciones de antiguos y nuevos militantes, y ver hasta qué punto están comprometidos con el proceso de cambio, y también es una forma de ir evaluando cómo estamos. Necesitamos registrarlos porque se acercan las las elecciones primarias en enero, entonces estamos preparándonos para este momento”, expresó Burgos.



Ahora, según manifestó se está procediendo a centralizar toda la información para que el proceso de entrega sea ordenado. “Vamos a hacer el control correspondiente y a emitir un informe hasta mediados de este mes sobre la adhesión de militantes”, agregó.



El asambleísta del MAS, Rubén Velasco, indicó que el trabajo de registro en Tarija se ha intensificado desde el mes de junio, siendo el plazo final hasta el 15 de octubre, proceso en el cual ya se supera el 90 por ciento en todo el departamento.



“Es un instructivo que se da de cara a las elecciones primarias donde apuntamos a ratificar el respaldo al binomio: Álvaro García Linera y Evo Morales. La evaluación es buena, personalmente he salido a llenar libros y la recepción de la gente ha sido buena, no hemos recibido insultos ni nada, entonces el trabajo ha sido positivo y en las siguientes semanas se tendrá el resumen global de la inscripción de antiguos militantes que no estaban registrados y nuevos que creen en este proyecto, en su mayoría jóvenes”, aseveró la autoridad.



En este punto, Velasco afirmó que a nivel nacional se ha hecho el mismo trabajo, y si bien en el MAS siempre se ha contado con una base de militancia que se ha reflejado en la victoria del presidente Morales en los procesos eleccionarios previos, en la militancia activa se tenía una situación de que había gente que no contaba con un carnet militante, algo que se está logrando con esta nueva inscripción. Además, dijo consistió en una socialización de la agenda 2025.



El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Osvaldo Fernández, informó que también han repartido libros de registro a los ejecutivos de las Centrales campesinas y se han reinscrito algunos militantes, además se registro a nuevos simpatizantes. Sin embargo, subrayó que esto no ha sido obligatorio sino por voluntad de los que apoyan al oficialismo en el campo.



“La mayoría de las Centrales están respondiendo bien y ya están entregando los libros llenos, en cada uno entran 60 personas, ahora estamos preparando para hacer la entrega de las regionales a la departamental, porque tienen un plazo para entregar a la Corte Electoral. Vamos a preparar un reporte también para la evaluación”.