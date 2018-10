No hay prueba que la CIJ fue influenciada

08/10/2018 - 07:29:51

El Día.- El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, sostuvo ayer que Bolivia "no tiene ninguna prueba" para alegar que el máximo tribunal de justicia del mundo haya sido influenciada para emitir una sentencia favorable a Chile en la demanda marítima interpuesta por el país.



"Prefiero ser muy cuidadoso en ello. No tenemos ninguna prueba para alegar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue influenciada o que incurrió en una suerte de incompetencia censurable", afirmó.



En ese marco, el exmandatario cree que la Corte de La Haya al dar su veredicto entendió más los argumentos de Chile por eso no dio lugar al pedido de Bolivia: "Yo creo que podemos hablar de que la Corte entendió más, con más, dio más pie a los razonamientos de Chile, pero los que ella misma encontró como suficientes para tomar un decisión", dijo.